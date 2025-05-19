Как могут пройти переговоры Зеленского и Путина - назван неожиданный нюанс

О чем сказал Палий:
- Конструктива в переговорах Зеленского и Путина вряд ли стоит ждать
- Настоящий переговорный процесс невозможен, пока Путин остается у власти
В рамках переговоров между украинской и российской сторонами в Стамбуле, в частности, обсуждалась тема будущих переговоров президента Зеленского и российского диктатора, военного преступника Путина. Однако, конструктивной она вряд ли будет. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, историк Александр Палий.
Он считает, что иное развитие событий возможно лишь в случае, если Запад максимально усилит санкционное давление на Путина - тогда он может даже прибегнуть к имитации переговоров на высоком уровне.
"Посидит, что-то порассказывает, что-то наврет людям", - сказал он.
Оценивая перспективы дальнейшего переговорного процесса политический аналитик отметил, что настоящий действенный переговорный процесс невозможен, пока Путин остается у власти. В то же время даже его устранение не гарантирует автоматического перехода к дипломатическому урегулированию конфликта.
"В любом случае проблема будет решаться и дипломатическим, и военным путем", - резюмировал Палий.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что запланированный на 19 мая телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может быть очень результативным. По его словам, дистанция между Киевом и Москвой сокращается.
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация имела на руках документы из предыдущих раундов 2022 года, однако при этом угрожала существенно расширить перечень своих требований - в пять раз больше, чем раньше.
Между тем, по данным Главного управления разведки Украины, Россия готовит запуск межконтинентальной баллистической ракеты в рамках так называемых "учебно-боевых" действий.
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Кто такой Александр Палий
Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.
Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.
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