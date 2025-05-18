Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле

Основным спикером с российской стороны был Владимир Мединский, он говорил продолжительно и вызывающе.

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Стали известны подробности переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

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Представители РФ пригрозили значительно расширить требования

РФ заявляла о своей готовности продолжать войну

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация имела при себе документы с предыдущих раундов переговоров, проходивших в 2022 году. Однако представители РФ пригрозили значительно расширить объем предложений — в пять раз больше прежнего.

По данным источников Украинской правды, знакомых с деталями переговоров, встреча началась с выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который подчеркнул, что эти переговоры могут стать основой для будущей встречи лидеров стран.

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"Россияне позволили себе недопустимое — обратились к турецкой стороне в грубой форме, заявив, что она может остаться на переговорах, если пожелает. Для гостей это было крайне неуместное поведение", - говорится в материале.

Основным спикером с российской стороны был Владимир Мединский. Он говорил продолжительно, в вызывающей манере, часто уходя в манипулятивные исторические отступления.

При себе он имел документы с переговоров 2022 года и попытался оказать давление, заявив: "Раньше было 17 страниц с приложениями, а сейчас, с учетом изменений за последние годы, может быть уже 85". Этот элемент шантажа не произвел ожидаемого эффекта.

Собеседники УП подтверждают сообщения зарубежных СМИ о том, что Россия на переговорах заявляла о своей готовности продолжать войну бесконечно. Кроме того, она требовала, чтобы Украина полностью покинула территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В определённый момент российская делегация подняла вопрос о нейтральном статусе Украины, настаивая, что Кремль не допустит присутствия иностранных военных на украинской территории.

В качестве доказательств Мединский начал ссылаться на якобы существующие у них документы НАТО, в которых, по его словам, заложен план нападения на Россию в 2030 году.

В ответ украинская сторона напомнила, что ей также известны стратегии Кремля, согласно которым Россия рассматривает возможность нападения на страны НАТО в ближайшие годы. После этого россияне начали нервничать и попытались перевести разговор на другую тему, уточняется в материале.

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Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Владимир Мединский? Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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