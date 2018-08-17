В Индии в крупнейшем за 100 лет наводнении погибло более 300 человек

17 августа 2018, 23:58

Более 223 тысяч человек остались без крыши над головой, стихия принесла сильные разрушения.

  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
  • Масштабное наводнение в Индии BBC
Минимум 324 человека погибли в результате сильного наводнения в штате Керала на юге Индии, которое вызвали муссонные дожди.

Сезон муссонных дождей в Индии начался в июне, но число погибших в штате Керала значительно возросло за последние 24 часа. Глава региона Пинарай Виджаян рассказал, что нынешнее наводнение является худшим за последние сто лет, сообщает BBC.

Читайте такжеСоцсети отреагировали на грандиозный потоп во Львове"Мы наблюдаем то, чего раньше никогда не было в истории Керала", - сказал он журналистам.

Виджаян отметил, что сейчас более 223 000 человек остались без крова и живут в более чем 1500 временных лагерях. Правительство призвало людей не игнорировать приказы об эвакуации.

Индийское министерство внутренних дел со своей стороны сообщило, что на всей территории страны с начала сезона муссонных дождей погибли более, чем 930 человек.

Тем временем в Украине 17 августа, в пятницу, Львов после ливня фактически ушел на дно - на многих улицах люди пробирались по пояс и плечи в воде, и подплывали к своим машинам на резиновых лодках. Был обесточен весь электротранспорт, центр города заполонили пробки.

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жертвы Индия разрушения наводнение
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