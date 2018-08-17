"По пояс в воде": Львов затопило сильнее, чем Киев

Во Львове в пятницу, 17 августа, из-за сильных ливней, отягощенных грозой, затопило несколько частей города, причем уровень воды на отдельных улицах достигал высоты номерных знаков автомобилей.

Соответствующее сообщение опубликовал депутат Львовского городского совета и общественник Игорь Зинкевич в социальной сети Facebook.

Также сообщалось, из-за разгула стихии во Львове было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

По информации Зинкевича, улицы имени Бандеры, имени Сахарова, Листопадового чина и Киевская оказались полностью не проездными транспорта.

/ Facebook

Кроме того, сообщается, что грозой и ливнями во Львове оказались разрушены части асфальта, а в некоторых местах мощным потоком воды затопило подземные переходы.

Напомним, масштабный потоп произошел в Киеве в конце июля нынешнего года.