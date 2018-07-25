Пошел на дно: появились видео и фото подтопленного ливнями Киева

Украинская столица парализована после мощного ливня; он в прямом смысле смыл все, что оказывалось на его пути. Пользователи социальных сетей выложили многочисленные фото и видео, которые подтверждают весь происходящий в Киеве бедлам.

Например, затоплен туннель в Дорогожичах; уровень воды превышает два метра, пишет пользователь Facebook Влад Антонов.

"В Киеве, на магистральной улице Телиги, пробка на десятки тысяч авто, которая все еще растет. Причина затора, потоп - на фото слева. В свою очередь на фото справа - причина самого потопа. Свежепостроенный путепровод на Дорогожичах отреставрировали по лучшим европейским традициям, не учли лишь одного - в Европе нет столько мусора", - пишет пользователь Orest Vachkov.

Появились и многочисленные видео, иллюстрирующие масштабы захлестнувшего столицу потопа. Так, серьезно подтопило Шулявку. Видео, можно сказать, апокалиптические.

Как уже говорилось, полностью затоплен транспортный туннель на Дорогожичах.

Немало и других мест в Киеве, которые "пошли на дно" - Куреневка, КПИ, Подол, Лукьяновка, и так далее.

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Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.