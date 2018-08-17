Соцсети отреагировали на грандиозный потоп во Львове

17 августа 2018, 20:50

Пользователи разместили множество постов с фото и видео происходящего.

  • Львов и вода 1 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 2 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 3 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 4 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 5 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 6 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 7 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 8 Захид.нет/Соцсети
  • Львов и вода 9 Захид.нет/Соцсети

17 августа, в пятницу, Львов после ливня фактически ушел на дно - на многих улицах люди пробирались по пояс и плечи в воде, и подплывали к своим машинам на резиновых лодках. Был обесточен весь электротранспорт, центр города заполонили пробки.

Потоп во Львове, считается, по размаху даже превысил масштабы недавнего киевского.

Традиционно "Главред" собрал реакцию социальных сетей на превращение Львова в Венецию.

Привокзальную затопило. Подтопило и многочисленные торговые точки.

Торфяная улица. В заведении по щиколотку воды.

Улица Сахарова. "Люди справляются, как могут"©

Узкие львовские улочки превратились в водные ловушки для автомобилей.

Вполне традиционно досталось городским властям - надо сказать, за дело.

Улица Наливайко - массовый заплыв автомобилей.

Ну, и проспект Черновола - "плывем!"©

Размещенные видео и фото вызвали массу комментариев. Пользователи шутили "Венециянаш", "Становимся морской державой", "Кличко челлендж". Кое-кто, впрочем, подсчитал и убытки - так, выясняется, ремонт двигателя после гидроудара обойдется автовладельцу в минимум 1500 долларов.

Напомним, масштабный потоп произошел в Киеве в конце июля нынешнего года.

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