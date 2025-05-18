У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака - NYT

Семья экс-президента США рассматривает варианты лечения.

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У Джо Байдена обнаружили рак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Potus46archive

Что известно:

У Джо Байдена обнаружили рак

Врачи поставили диагноз - агрессивная форма рака простаты

Байден и его семья обсуждают варианты лечения

У бывшего президента США Джозефа Байдена в пятницу, 16 мая, диагностировали агрессивную форму рака простаты. Сейчас семья Байдена рассматривает возможные варианты лечения вместе с врачами. Об этом сообщил спикер политика в воскресенье, 18 мая, пишет NYT.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявил спикер Байдена. видео дня

По словам пресс-секретаря, болезнь диагностировали после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате Байдена, который вызвал потребность в дальнейшем обследовании.

Завершение президентства Байдена - что известно

Напомним, президентство Джо Байдена завершилось 20 января 2025 года после одного срока, который был обозначен вызовами мирового масштаба - пандемией COVID-19, многочисленными глобальными конфликтами и сложной внутриполитической ситуацией в США.

Политик официально объявил об отказе от участия в следующих президентских выборах, объяснив свое решение заботой об интересах партии и государства. В то же время его оппоненты неоднократно поднимали вопрос о якобы ухудшении когнитивных функций Байдена и сомневались в его способности эффективно управлять страной.

Несмотря на это, сам Байден не скрывал намерения оставаться активным в публичной сфере. Он готов собирать средства, участвовать в избирательных кампаниях и поддерживать партию. В то же время опросы показывают рекордно низкую поддержку демократов, а многие однопартийцы сомневаются, что 82-летний Байден способен изменить ситуацию.

Дональд Трамп показал журналистам прощальное письмо от Джо Байдена, оставленное в Овальном кабинете 20 января 2025 года. В нем Байден пожелал Трампу успехов, мира и благословения для страны. Этот жест является частью президентской традиции США, начатой в 1989 году.

Как сообщал Главред, недавно экс-президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в попустительстве Кремлю. В интервью BBC он назвал идеи об уступках Украине "современной политикой умиротворения", которая может дать России ложный сигнал.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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