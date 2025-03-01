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"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

Руслана Заклинская
1 марта 2025, 19:38
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Советник Трампа Майкл Волц рассказал, что до ссоры атмосфера в Белом доме была благоприятной, готовилось соглашение между США и Украиной.
'Это не Джо Байден': советник президента США сказал, что разозлило Трампа
Советник Трампа рассказал, что разозлило президента США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из слов Волца:

  • В начале встречи Зеленского с Трампом атмосфера в Белом доме была благоприятной
  • Трампа разозлило то, что Зеленский приехал в США, хотя ему якобы советовали этого не делать
  • Также президенту США не понравилось, что Зеленский прилюдно обжаловал мирные планы Трампа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы советовали не приезжать в Вашингтон, однако он проигнорировал эти советы и публично поставил под сомнение мирные инициативы Дональда Трампа. Именно это якобы вызвало наибольшее раздражение у президента США. Об этом рассказал советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц в комментарии Fox News.

"Президента (Дональда Трампа - Главред) разочаровало и откровенно разозлило то, что непонятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. И он (Владимир Зеленский - Главред) приехал, несмотря на то, что ему советовали не делать этого, и решил оспаривать все это перед всем миром", - сказал он.

видео дня

По его словам, до момента конфликта в Белом доме царила благоприятная атмосфера. Все было подготовлено для подписания соглашения, которое должно было объединить США и Украину на десятилетия вперед, благодаря "важнейшим полезным ископаемым, которые нам нужны, экономическим инвестициям, в которых они (Украина - Главред) нуждаются".

"Это действительно могло быть и должно было быть положительным моментом для Украины. А потом мы продолжаем переговоры с россиянами, завершаем эту войну, двигаем мир вперед и останавливаем смерть и разрушения", - подчеркнул Волц.

Советник Трампа считает, что Зеленский выбрал "неправильный подход, неправильный период истории и точно неправильного президента", чтобы выразить собственную позицию по завершению войны в Украине.

"Это не Джо Байден. Это был Дональд Дж. Трамп. И я думаю, что весь мир увидел это кристально ясно", - заявил Волц.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить США для подписания соглашения о редкоземельных металлах, но впоследствии Белый дом якобы усомнился в необходимости его встречи с Дональдом Трампом.

После этого Зеленский якобы обратился к Эмманюэлю Макрону, который оперативно позвонил Трампу и убедил его пересмотреть решение. В результате Трамп официально подтвердил визит Зеленского 28 февраля.

Однако, как сообщал Главред, визит президента Украины в Вашингтон завершился громким скандалом. Во время пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику Джо Байдена, заявив, что войну можно завершить дипломатическим путем. Зеленский возразил и подчеркнув, что РФ неоднократно нарушала мирные соглашения.

Спор обострился после вмешательства Дональда Трампа, который обвинил президента Украины в "неблагодарности" и заявил, что тот "не готов к миру". В результате Зеленский раньше запланированного покинул Белый дом.

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Что такое Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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