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Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

Руслана Заклинская
27 февраля 2025, 17:45обновлено 27 февраля, 18:49
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Белый дом попросил украинского лидера не приезжать на встречу с Трампом 28 февраля.
Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV
Макрон спас визит Зеленского в США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Встречу Зеленского с Трампом в Вашингтоне хотели отменить
  • Белый дом попросил украинского президента не приезжать
  • Зеленский обратился к Макрону, который связался с Трампом и убедил провести встречу

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на 28 февраля, якобы оказался под угрозой отмены. Вмешательство президента Франции Эмманюэля Макрона помогло сохранить встречу. Об этом сообщила телевизионная сеть BFMTV со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источника издания во французских дипломатических кругах, Белый дом попросил украинского лидера не приезжать для встречи с президентом Дональдом Трампом. Причины этого решения не уточняются.

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Зеленский после этого связался с Макроном, который немедленно позвонил Трампу и попросил пересмотреть свое решение. По словам дипломатического источника, французский президент "поручился за украинского коллегу" и настоял на том, что встреча должна состояться.

В конце концов, Вашингтон дал "зеленый свет" на визит. А в среду вечером Дональд Трамп официально объявил, что примет Владимира Зеленского в Белом доме.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского с Трампом - последние новости

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако в Белом доме сомневаются в целесообразности встречи Зеленского с Дональдом Трампом из-за заявления украинского лидера о том, что соглашение еще не финализировано.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США 28 февраля. Трамп подчеркнул, что условия соглашения уже согласованы и оно будет "очень большим".

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что команды обеих стран уже работают над подготовкой встречи. По его словам, соглашение с США, поддержка Украины и гарантии безопасности являются ключевыми для недопущения новых угроз со стороны России.

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Что известно о BFMTV?

BFMTV - французская телерадиосеть, транслирующая новости, полностью принадлежит RMC BFM. Ее штаб-квартира расположена в Париже, пишет Википедия.

Как самый популярный новостной канал в стране с 10 миллионами зрителей ежедневно, BFM TV "может похвастаться долей рынка во Франции, которая является большей, чем любой эквивалентный новостной канал во всем мире".

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