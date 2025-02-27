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Может ли Трамп "сдать Украину": появился неожиданный прогноз

Алексей Тесля
27 февраля 2025, 02:30
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Европа может действовать иначе, не так, как от нее ожидают Владимир Путин и Дональд Трамп.
Может ли Трамп
/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, скриншот

Главное из заявлений Горбача:

  • Праворадикалы и евроскептики набирают политический вес
  • Путин открыто бросает Трампу комплименты

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп "сдать Украину", и будет ли Европа в этой ситуации способна к эффективным и решительным действиям.

"Пока что в глазах Путина и Трампа именно так и выглядит. Причем Путин открыто бросает Трампу комплимент, называя его "решительным" – мол, как только Трамп проявит свою власть, европейцы прибегут к хозяину и будут махать хвостиком, выстроятся все и будут выполнять все поручения и прихоти хозяина. Путин сам бы хотел быть хозяином Европы, но у него не получается – Украина не позволяет этого делать", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит о том, что Европа может действовать иначе, не так, как от нее ожидают Путин и Трамп, однако все зависит от того, каким образом будут развиваться политические процессы внутри самой Европы.

"Если на европейский континент перекинется "революция", которую осуществляют Трамп с Маском в США: реванши авторитарных сил, попытки демонтировать государственные институты, захватить частный контроль над общественными институтами и фактически сверхдержавой (потому что то, что происходит в США, является попыткой частных лиц, за которых никто не голосовал, захватить контроль над государством). Если в Америке это удастся, и этот опыт экстраполируют на Европу, там начнутся аналогичные процессы внутри обществ: правые повороты, реванши и т.д., это будет подрывать единство Евросоюза, вносить внутреннюю конфликтность и напряжение и парализовать волю к внешней активности, в том числе парализовать волю поддерживать Украину", - пояснил он.

При этом собеседник напомнил о том, что праворадикалы и евроскептики набирают политический вес, входят в правящие коалиции в разных странах Европы.

"Такого рода тренд может перекинуться с Америки на Европу, и это парализует политическую волю европейцев оказывать организованное сопротивление – они тогда будут договариваться и с Трампом, и с Путиным о новых конфигурациях и своем месте под солнцем в будущем распределении сил в мире. Поэтому, если единой воли Европы не будет, то не будет и их роли в распределении мира. Там каждый будет за себя. И там каждый будет побежден в двусторонней войне то ли с Россией, то ли с Китаем, то ли с США времен Трампа-Маска", - добавил Горбач.

Смотрите видео - интервью Владимира Горбача:

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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