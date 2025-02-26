Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

В администрации Трампа сомневаются в целесообразности визита президента Украины.

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В Белом доме считают, что без завершенного соглашения нет смысла в визите / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Зеленский получил официальное приглашение для визита в США

Но теперь у Трампа сомневаются в целесообразности визита

Чиновник Белого дома заявил, что без завершенного соглашения нет смысла в визите

Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. В то же время администрация президента США сомневается в необходимости приезда Зеленского на встречу с Трампом. Об этом пишет Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, причиной сомнений стали слова президента Украины о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.

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"Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении", - заявил он.

Перед этим Владимир Зеленский подтвердил, что получил официальное приглашение от США для визита и встречи с Дональдом Трампом. Однако, по его словам, окончательный формат и дата еще согласовываются. Сейчас над этим работают офисы.

"Относительно визита, визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", - сказал украинский президент на брифинге.

Ключевой темой встречи станет соглашение между США и Украиной по добыче и поставке редкоземельных металлов. Также Киев ожидает четких гарантий от Вашингтона о продолжении военной и финансовой поддержки.

Президент отметил, что после возможного визита в США он планирует поездку в Великобританию. Там он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами.

"После США, если я туда поеду, посмотрим, то есть я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у Кира Стармера", - добавил Зеленский.

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Соглашение с США о редкоземельных металлах - последние новости

Напомним, 26 стало известно, что Украина и США согласовали соглашение о редкоземельных металлах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США будут совместно наполнять и контролировать инвестиционный фонд. Половина доходов от украинских природных ресурсов будет направлена в фонд.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности для Украины. В то же время, по его словам, Киев не будет иметь долговых обязательств перед Вашингтоном.

Как сообщал Главред, Украина подпишет еще одно соглашение с США по созданию инвестиционного фонда. По словам, Зеленского, этот документ будет "более серьезным и сложным", чем соглашение о редкоземельных металлах.

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