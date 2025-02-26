Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

Кратко:
- Зеленский получил официальное приглашение для визита в США
- Но теперь у Трампа сомневаются в целесообразности визита
- Чиновник Белого дома заявил, что без завершенного соглашения нет смысла в визите
Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. В то же время администрация президента США сомневается в необходимости приезда Зеленского на встречу с Трампом. Об этом пишет Reuters.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, причиной сомнений стали слова президента Украины о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.
"Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении", - заявил он.
Перед этим Владимир Зеленский подтвердил, что получил официальное приглашение от США для визита и встречи с Дональдом Трампом. Однако, по его словам, окончательный формат и дата еще согласовываются. Сейчас над этим работают офисы.
"Относительно визита, визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", - сказал украинский президент на брифинге.
Ключевой темой встречи станет соглашение между США и Украиной по добыче и поставке редкоземельных металлов. Также Киев ожидает четких гарантий от Вашингтона о продолжении военной и финансовой поддержки.
Президент отметил, что после возможного визита в США он планирует поездку в Великобританию. Там он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и европейскими лидерами.
"После США, если я туда поеду, посмотрим, то есть я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у Кира Стармера", - добавил Зеленский.
Соглашение с США о редкоземельных металлах - последние новости
Напомним, 26 стало известно, что Украина и США согласовали соглашение о редкоземельных металлах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США будут совместно наполнять и контролировать инвестиционный фонд. Половина доходов от украинских природных ресурсов будет направлена в фонд.
Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности для Украины. В то же время, по его словам, Киев не будет иметь долговых обязательств перед Вашингтоном.
Как сообщал Главред, Украина подпишет еще одно соглашение с США по созданию инвестиционного фонда. По словам, Зеленского, этот документ будет "более серьезным и сложным", чем соглашение о редкоземельных металлах.
Читайте также:
- Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины
- Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых: СМИ раскрыли первые детали
- Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред