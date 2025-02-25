Украина будет 'немного несчастной' после хорошего мирного соглашения - Белый дом

Действительно успешная сделка редко оставляет обе стороны полностью удовлетворенными, считает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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США обещают "хорошую сделку", которая полностью не удовлетворит ни Украину, ни РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео на YouTube

Ключевые тезисы Левитт:

Успешные мирные соглашения обычно оставляют обе стороны недовольными

Трамп знает, как вести переговоры и договариваться

Украина должна подписать соглашение о доступе к своим полезным ископаемым

Администрация США уклонилась от прямого ответа на вопрос, будут ли заставлять Москву идти на уступки для заключения мирного соглашения. В то же время в Белом доме дали понять, что результат переговоров не удовлетворит ни Киев, ни Москву. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Журналист обратил внимание Левитт, что администрация США не называла никаких уступок, на которые была бы готова пойти Россия. Он призвал ее заверить общественность, что переговоры не будут односторонними, а Владимир Путин также столкнется с требованиями об уступках.

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В свою очередь пресс-секретарь Белого дома избежала деталей и лишь отметила, что президент и его команда знают, как вести переговоры.

"Думаю, президент знает, как договориться лучше, чем кто-либо, кто когда-либо занимал должность президента США. А для того, чтобы заключить сделку, нужно пригласить обе стороны за стол переговоров. И обычно, когда вы заключаете хорошую сделку, обе стороны покидают этот стол немного недовольными", - заявила она.

Левитт также повторила позицию Дональда Трампа о том, что Украина должна подписать соглашение о доступе к своим полезным ископаемым.

"Это позволит вернуть американские налоги, которые финансируют национальную оборону Украины, и это также прекрасно для украинского народа, который прошел через ад этой войны. Это создаст долговременное экономическое партнерство", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Соглашение по полезным ископаемым с США - последние новости

Напомним, 24 февраля вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что переговоры с американской стороной уже почти завершены. По ее словам, ключевые детали согласованы и стороны стремятся как можно быстрее подписать соглашение в Вашингтоне.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже в ближайшее время для подписания документа. Согласно обновленному проекту соглашения, условия для Украины стали более выгодными, однако гарантии безопасности для Киева остаются отсутствующими.

Как сообщал Главред, 25 февраля Украина и США достигли договоренностей по соглашению о добыче полезных ископаемых, которое может укрепить отношения с администрацией Трампа и способствовать долгосрочной безопасности поддержке. По данным Financial Times, Украина добилась более выгодных условий, исключив первоначальные требования США по 100% контролю над финансированием. В то же время в документе нет гарантий безопасности для Украины, а вопрос доли США в фонде остается открытым.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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