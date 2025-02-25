Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник Байдена

Джон Болтон считает, что Трамп не заслуживает быть президентом.

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Трамп считает Путина другом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, УНИАН

О чем говорит Джон Болтон:

"Трамп не любит Зеленского с 2018 года"

"Трамп считает другом Владимира Путина"

Новый президент США Дональд Трамп считает своим другом российского диктатора Владимира Путина, который развязал кровавую войну против Украины. Трамп не заслуживает быть президентом США. Об этом заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

"Это человек, который не годится на пост президента. Он не может отличить друзей Америки от ее врагов ... Он считает путина своим другом, а друзей диктаторами не называют", - сказал Болтон. видео дня

Он считает, что у Трампа в голове "полная каша". А президент Украины Владимир Зеленский не нравится президенту США еще с 2018 года.

"Защитники Трампа считают, что все, что он говорит — это стратегия переговоров. В том числе, когда он говорит "А", а на следующий день "Б". Я думаю, что это признак того, что в его голове полная каша, и он говорит все, что в нее попадает ... Ему не нравится Владимир Зеленский. Он не нравится ему с того самого телефонного разговора летом 2018 года. Так что с него не убудет, если он назовет Зеленского диктатором", — заявил Болтон.

Смотрите видео с заявлением Джона Болтона:

Трамп считает Путина другом / фото: скриншот

Планы Трампа на Украину - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро. Президент США считает, что война в Украине "может закончиться скоро - в течение нескольких недель. В СМИ раскрыли, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.

Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия относительно окончания войны. В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

Роман Свитан дал неожиданный прогноз, может ли Трамп "сдать Украину". Военный эксперт считает, что Трамп может мешать Украине и такие возможности у него есть, пока он президент и не исключает, что после выборов в Конгресс США, политический ландшафт в Вашингтоне может измениться.

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