'Все начнется к лету': названы реальные планы Трампа по войне в Украине

Украина должна сосредоточиться на восстановлении суверенитета и территориальной целостности и создании альянса безопасности с Евросоюзом, отметил Свитан.

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Названы реальные планы Трампа по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Свитан:

Трамп пытается стать "голубем мира"

Трамп заставил Европу реагировать на вызовы безопасности

Президент США будет пытаться использовать ситуацию в Украине для давления на Москву

Интересы Дональда Трампа сейчас разделены на несколько этапов. На данный момент он сосредоточен на попытках получить Нобелевскую премию мира, поэтому будет активно продвигать идею мирного урегулирования. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отвечая на вопрос о том, в каком направлении и к чему Трамп подталкивает эту войну.

По словам эксперта, Трамп будет пытаться создать имидж "голубя мира", что позволит ему позиционировать себя как миротворца на мировой арене. Пока он будет реализовывать эту стратегию, его риторика и действия будут направлены на демонстрацию стремления к миру.

"Как только Трамп поймет, что с Нобелевской премией мира он пролетает (его туда никто и близко не подпустит, особенно после заявлений о геноциде палестинского народа), он перейдет к шагам по поддержке усилий Украины против России. Этот этап начнется ближе к лету или, возможно, к концу лета. Думаю, к лету все точки над "і" будут уже расставлены", - сказал Свитан.

Эксперт подчеркнул, что сейчас стоит позволить Трампу действовать в собственном стиле, не сосредотачивая на нем лишнего внимания. По его словам, пока он не исчерпает свою энергию, ситуация будет оставаться напряженной, но Украина должна сосредоточиться на собственных приоритетах - восстановлении суверенитета, территориальной целостности и создании силового альянса с европейскими структурами, что уже происходит.

Свитан также отметил, что непредсказуемость и резкие действия Трампа заставили Европу активнее реагировать на вызовы безопасности. Он сравнил его поведение с действиями ковбоя, который еще не избавился от агрессивного настроя, что может привести к серьезным последствиям.

"Действий, как таковых, Трамп не будет проводить. Сейчас американцы решают вопросы Ближнего Востока. Украинская проблематика идет где-то на втором-третьем, а, может, даже на четвертом плане. Правда, вопрос Ближнего Востока Штаты могут пытаться решать за счет Украины, это уже видно", - сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Кроме того, Трамп пытается использовать ситуацию в Украине как инструмент для воздействия на Москву, добиваясь уступок по Палестине, Ирану и в целом ближневосточной политики, одновременно продвигая идею реализации "стамбульских договоренностей".

"Но хочется сказать по этому поводу одно: не впихивай невпихиваемое. Не впихнется вопрос Украины в эту проблематику. Если в 2022 году это не удалось сделать, то в 2025-м уже точно не впихнется", - резюмировал Свитан.

Какие самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, некоторые страны Европейского Союза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как сообщает Politico, европейские государства могут арестовать эти активы, поскольку не участвуют в переговорах между США и Россией. Таким образом они стремятся обеспечить себе возможность приобщиться к переговорному процессу.

Между тем Украина уже летом этого года может столкнуться с дефицитом оружия на фронте. Впрочем, по информации The Wall Street Journal, благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки будут продолжаться как минимум до 2026 года.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 41% основного бюджета России направляется на финансирование войны против Украины.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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