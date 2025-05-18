Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

Снижение цен на нефть больше всего ударит о гражданах РФ, часть из них будет вынуждена покинуть страну, но сдвигов в России не произойдет, отметил аналитик.

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Уже сейчас есть субъекты федерации в России, которые ввели карточки на продукты / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Пендзин:

Доходы от продажи нефти составляют 35% бюджета РФ

Снижение цен на нефть ударит по населению, россияне до 35 лет начнут массово покидать РФ

В некоторых субъектах РФ уже вводят талоны на продукты

Снижение цен на нефть на данном этапе серьезно влияет на российский бюджет. Однако от обвала цен на на нефть, в первую очередь, больше всего пострадает именно российское население, которое в большинстве спокойно отнесется к такому сценарию. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пендзин поясняет, что около 35% доходов российского бюджета составляют поступления от нефтегазовой ренты. Чем дороже нефть, которую продает Россия, тем больше поступлений в бюджет, а значит больше средств на ведение войны. В госбюджете РФ на 2025 год была заложена средняя цена на нефть в 69 долларов за баррель, но несколько недель назад этот прогноз уточнили, уменьшив базовую цену до 56 долларов за баррель.

"Чтобы сохранить соответствующий уровень дефицита, надо сокращать расходы. Дефицит бюджета - это разница между расходами и доходами, а расходы - это и война, и социалка, и куча всего. Россия заложила дефицит бюджета на этот год на уровне 3,8 триллионов рублей. Чтобы сохранить этот уровень дефицита, надо сокращать расходы. Какие расходы сейчас сокращает Россия? Социальные. Расходы на войну там не сокращают", - указывает экономист.

Он заключает, что цена на нефть имеет решающее влияние на российскую экономику, формирование бюджета и уровень государственных расходов. Больше всего от этого страдают обычные граждане РФ. Впрочем, это вряд ли станет толчком к массовому социальному недовольству.

В России также проводили интересный социологический опрос среди различных возрастных и социальных групп, чтобы выяснить их видение экономической ситуации в стране.

"Выяснилось, что возрастная группа 50+ очень спокойно относится к ухудшению ее материального уровня - по принципу: "хорошо не жили, нечего и привыкать". Когда россияне 50+ начинают видеть очереди в магазинах и отсутствие продуктов питания, вместо того, чтобы возмущаться, они начинают вспоминать молодость, то есть у них начинается ностальгия. Поэтому эта возрастная группа россиян спокойно воспринимает возможные проблемы, связанные с уменьшением доходов. Они будут много говорить, будут высказывать много хейта, но на кухнях", - указывает он.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Пендзин подчеркивает, что наибольшие трудности и стрессы ждут россиян в возрасте до 35 лет. Именно эта возрастная категория остро реагирует на ухудшение материального положения, и это может вызвать существенный отток молодежи из России. Такая ситуация уже наблюдалась в 2022 году после объявления частичной мобилизации: тогда мобилизовали 300 тысяч человек, но около 2 миллионов выехали из страны.

Он отмечает, что россияне не будут выходить на массовые протесты, зато они будут реагировать эмиграцией, что является принципиально другим способом выражения несогласия.

"Поэтому никаких социальных катаклизмов в России не будет. Не стоит тешить себя надеждами, что там будет плохо, и россияне выйдут на улицы и начнут требовать что-то от власти. Нет, каждый будет решать вопрос в зависимости от видения своего места в России.

И еще один момент. Уже сейчас есть субъекты федерации в России, которые ввели карточки на продукты, в частности Якутия. Исходя из опыта экономической модели Советского Союза последнего десятилетия, будет выглядеть все так: без каких-либо ограничений товарами народного потребления и продуктами питания будут обеспечиваться города-миллионники и города-столицы; в то же время чем дальше от центральной части Российской Федерации, тем "веселее" будет, разве что, возможно, там сделают дешевле водку", - указывает он.

По словам аналитика, надеяться на то, что изменение цены на нефть повлечет социальные потрясения в России, не стоит. В случае дефицита средств правительство в первую очередь будет урезать социальные расходы. Уже сейчас РФ полностью свернула финансирование своих национальных проектов.

"Высшее руководство РФ живет в воображаемом мире, который сформирован под действием российской пропаганды - в теплой ванне, еще и с полиэтиленовым мешочком на голове. Поэтому никаких изменений в политике РФ не произойдет из-за мировых процессов. Россия воюет и будет воевать дальше. Поэтому давайте не ожидать, что в России что-то изменится до конца этого года", - резюмировал он.

Как менялись цены на нефть / Инфографика: Главред

Цены на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что сроки, когда Россия почувствует влияние снижения цен на нефть, зависят от темпов развития рецессии - если она ускорится, негативные последствия станут заметными уже через два месяца.

Он отмечает, что падение цен на нефть, вызванное очередной волной глобальной экономической нестабильности, может нанести серьезный удар по российской экономике.

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар пояснил, что нефтяные цены будут иметь цепное влияние на всю экономику РФ из-за её структурной взаимозависимости, однако эти процессы растянуты во времени, поэтому ожидать мгновенного краха государства не стоит.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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