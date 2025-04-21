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"Украинская мечта может осуществиться": запустит ли обвал цен на нефть распад РФ

Юрий Берендий
21 апреля 2025, 03:32
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"Украинская мечта" о распаде РФ может сбыться при соответствующих действиях со стороны российских нацменьшинств, Украины и других стран мира, отметил Гончар.
'Украинская мечта может осуществиться': запустит ли обвал цен на нефть распад РФ
Запустит ли обвал цен на нефть распад России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем сказал Гончар:

  • Падение цен на нефть не приведет к быстрому распаду России
  • Дезинтегрированная Россия не будет представлять угрозы для мировой безопасности
  • Идея развала России должна стать долгосрочной целью

Падение цен на нефть, безусловно, будет иметь определенный цепной эффект для российской экономики, поскольку ее сектора тесно взаимосвязаны. Впрочем, ожидать, что это сразу приведет к распаду России не стоит, ведь такие процессы являются длительными. Об этом во время чата на Главреде рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он напомнил о событиях 1990-х годов, когда после распада СССР многие автономии в составе РСФСР, а впоследствии и Российской Федерации, существенно расширили свои полномочия. Некоторые из них даже приняли законы, которые фактически сделали их полноправными хозяевами на своей территории. Особенно это было заметно в Республике Саха (Якутия). Однако с приходом к власти Путина центральная власть вернула себе эти полномочия.

"Соответственно, сейчас, когда денег становится все меньше, а расходы растут, и из федерального центра доходов в виде субсидий все меньше и меньше, рано или поздно либо оппозиционные элиты, которые находятся сегодня где-то за пределами Татарстана, Башкортостана, Якутии или любых других субъектов федерации, либо те официальные элиты, которые находятся сегодня где-то за пределами Татарстана, Башкортостана, Якутии или любых других субъектов федерации.субъектов федерации, либо и те официальные элиты, которые сейчас у власти, начнут задумываться, как дальше быть, что нужно как-то выживать самим, что федеральный центр распределяет доходы в пользу войны, а это вбрасывание денег в топку войны приводит к дестабилизации экономически-социальной жизни", - сказал Гончар.

Эксперт отметил, что необходимо активно работать в этом направлении, поскольку стратегически дезинтегрированная Россия уже не будет представлять такой угрозы для международной безопасности и для Украины, как в ее нынешнем виде. Это должно стать долгосрочной целью. Подобную точку зрения поддерживают и во многих европейских странах, особенно тех, которые в свое время испытали последствия российской экспансии.

"Другое дело, что срабатывает инстинкт коллапса ядерной России, то есть что будет с ядерным оружием. Впрочем, как показывает опыт коллапса Советского Союза, ничего ужасного с российским ядерным оружием не произошло. Так что эти вопросы можно решать. Поэтому с этого курса не следует сворачивать, наоборот, его следует делать более целенаправленным. В этом контексте Верховная Рада должна принять соответствующий закон о содействии со стороны Украины обеспечению прав коренных народов России. Такой процесс важен", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Гончар также подчеркивает, что даже в случае не полного распада России, а ее настоящей федерализации, центральная власть потеряет возможность направлять все доходы из регионов на ведение войны, ведь это будет противоречить интересам самих субъектов федерации.

По его мнению, "украинская мечта" не воплотится автоматически, она требует целенаправленных усилий как со стороны Украины, так и со стороны национальных элит в самой России, а также поддержки тех государств, которые разделяют подобное видение.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Как менялись цены на нефть / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт по международной энергетике и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что падение цен на нефть является следствием как решений Саудовской Аравии, так и введения пошлин со стороны Дональда Трампа.

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, если Украина не продолжит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, экономика РФ будет оставаться относительно стабильной, несмотря на определенное давление из-за снижения цен на нефть. Однако уже в 2026 году Россия может столкнуться с системными экономическими проблемами.

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что в течение войны значительные бюджетные расходы на военную сферу поддерживали производственный сектор РФ, частично нивелируя эффект от санкций. В результате экономика России стала зависимой от войны как источника рабочих мест, доходов и роста. Выход из этого состояния после завершения боевых действий может создать серьезные экономические риски для власти в Кремле.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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