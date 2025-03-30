Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

Выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших районов страны.

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Экономический рост РФ зависит от войны в Украине / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

Что написано в статье The Wall Street Journal:

Военные расходы помогли российской экономике не разрушиться

России необходимо продолжать вливать деньги в свой оборонный сектор

Сохранить нынешний уровень военных расходов в мирное время будет непросто

На протяжении всей войны в Украине огромные государственные расходы на военные нужды поддерживали российское производство и приглушали влияние западных санкций. В результате российская экономика стала зависеть от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Так что отказ от этой военной подпитки после достижения мирного соглашения представляет собой экономический риск для Кремля, пишет The Wall Street Journal.

Военные расходы в сочетании с устойчивым потоком доходов от экспорта нефти помогли российской экономике не разрушиться после вторжения России в Украину. Большинство экономистов прогнозировали долгий и глубокий экономический спад в России, но вместо этого ВВП страны упал всего на 1,4% в том году и вырос на 4,1% в 2023 и 2024 годах, согласно официальной статистике. Однако если мир будет заключен, то любое последующее сокращение военных расходов России, скорее всего, оставит в финансах Кремля воронку, которую будет трудно заполнить, отмечают экономисты.

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Так, по оценкам Хели Симолы, старшего экономиста Института развивающихся экономик Банка Финляндии, не менее 40% экономического роста России в прошлом году было напрямую обусловлено производством, связанным с войной, не считая побочного эффекта от роста потребления, вызванного повышением зарплат и выплат, связанных с войной.

Кроме того, выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших районов страны. Прекращение такого стимулирования приведет к снижению внутреннего потребления, говорят экономисты.

"Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать тратить средства на нынешнем уровне еще долго после окончания войны. Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и всеобщему разочарованию во многих российских регионах", - говорит Янис Клюге, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности.

В то же время, отмечает WSJ, российская экономика безусловно выиграет от завершения войны, благодаря потенциальной отмене некоторых санкций, улучшению торговых отношений и повышению доверия бизнеса.

России также необходимо продолжать вливать деньги в свой оборонный сектор, чтобы восстановить боеспособность после значительных потерь в Украине. Это, по мнению некоторых аналитиков, может обеспечить экономическую "мягкую посадку" после любого завершения войны.

"Президенту России Владимиру Путину потребуется пополнить арсеналы, что означает, что военные расходы останутся высокими в течение нескольких лет после войны. Мирный договор станет еще одним шоком для экономики, но шоком управляемым", - говорит бывший сотрудник российского центрального банка Александра Прокопенко.

Однако сохранить нынешний уровень военных расходов в мирное время будет непросто. В этом году федеральный бюджет выделяет на оборону 13,5 триллиона рублей, или около 160 миллиардов долларов, или более 6% ВВП, что сравнимо с пиковыми показателями советской эпохи. На протяжении всей войны Россия имела дефицит бюджета, а две трети ликвидных активов ее Фонда национального благосостояния были израсходованы после вторжения на Украину. Предприятиям, потратившим время и деньги на переход к военной экономике, также потребуется время, чтобы перестроиться на мирный лад.

Как говорится в аналитической записке Capital Economics, снижение уровня расходов может привести к замедлению роста или даже рецессии в России в ближайшей перспективе.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".

Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

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