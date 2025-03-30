Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

Виталий Кирсанов
30 марта 2025, 11:15
160
Выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших районов страны.
Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ
Экономический рост РФ зависит от войны в Украине / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

Что написано в статье The Wall Street Journal:

  • Военные расходы помогли российской экономике не разрушиться
  • России необходимо продолжать вливать деньги в свой оборонный сектор
  • Сохранить нынешний уровень военных расходов в мирное время будет непросто

На протяжении всей войны в Украине огромные государственные расходы на военные нужды поддерживали российское производство и приглушали влияние западных санкций. В результате российская экономика стала зависеть от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста. Так что отказ от этой военной подпитки после достижения мирного соглашения представляет собой экономический риск для Кремля, пишет The Wall Street Journal.

Военные расходы в сочетании с устойчивым потоком доходов от экспорта нефти помогли российской экономике не разрушиться после вторжения России в Украину. Большинство экономистов прогнозировали долгий и глубокий экономический спад в России, но вместо этого ВВП страны упал всего на 1,4% в том году и вырос на 4,1% в 2023 и 2024 годах, согласно официальной статистике. Однако если мир будет заключен, то любое последующее сокращение военных расходов России, скорее всего, оставит в финансах Кремля воронку, которую будет трудно заполнить, отмечают экономисты.

видео дня

Так, по оценкам Хели Симолы, старшего экономиста Института развивающихся экономик Банка Финляндии, не менее 40% экономического роста России в прошлом году было напрямую обусловлено производством, связанным с войной, не считая побочного эффекта от роста потребления, вызванного повышением зарплат и выплат, связанных с войной.

Кроме того, выплаты семьям российских солдат, воюющих в Украине, повысили благосостояние некоторых беднейших районов страны. Прекращение такого стимулирования приведет к снижению внутреннего потребления, говорят экономисты.

"Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать тратить средства на нынешнем уровне еще долго после окончания войны. Если военные расходы будут сокращены, это приведет к потере рабочих мест и всеобщему разочарованию во многих российских регионах", - говорит Янис Клюге, эксперт по России из Немецкого института международных отношений и безопасности.

В то же время, отмечает WSJ, российская экономика безусловно выиграет от завершения войны, благодаря потенциальной отмене некоторых санкций, улучшению торговых отношений и повышению доверия бизнеса.

России также необходимо продолжать вливать деньги в свой оборонный сектор, чтобы восстановить боеспособность после значительных потерь в Украине. Это, по мнению некоторых аналитиков, может обеспечить экономическую "мягкую посадку" после любого завершения войны.

"Президенту России Владимиру Путину потребуется пополнить арсеналы, что означает, что военные расходы останутся высокими в течение нескольких лет после войны. Мирный договор станет еще одним шоком для экономики, но шоком управляемым", - говорит бывший сотрудник российского центрального банка Александра Прокопенко.

Однако сохранить нынешний уровень военных расходов в мирное время будет непросто. В этом году федеральный бюджет выделяет на оборону 13,5 триллиона рублей, или около 160 миллиардов долларов, или более 6% ВВП, что сравнимо с пиковыми показателями советской эпохи. На протяжении всей войны Россия имела дефицит бюджета, а две трети ликвидных активов ее Фонда национального благосостояния были израсходованы после вторжения на Украину. Предприятиям, потратившим время и деньги на переход к военной экономике, также потребуется время, чтобы перестроиться на мирный лад.

Как говорится в аналитической записке Capital Economics, снижение уровня расходов может привести к замедлению роста или даже рецессии в России в ближайшей перспективе.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".

Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие новости России война в Украине экономика война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:15Мир
Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

10:13Фронт
Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответ

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответ

Последние новости

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

Реклама
08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

02:30

Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

01:43

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

29 марта, суббота
23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФВидео

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

Реклама
21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Реклама
15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:32

Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

15:20

Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

14:37

Китайский гороскоп на сегодня 30 марта: Быкам - споры, Собакам - стресс

14:30

Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

14:09

Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствийФото

14:07

Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять