'На это нужно 2-3 года': Гончар сказал, что может развалить экономику РФ

Снижение цен на нефть может серьезно ударить по российской экономике, но есть одно "но".

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Эксперт сказал, что может развалить российскую экономику/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Основные тезисы Гончара:

Падение цен на нефть может сильно ударить по России

Однако это произойдет не сразу - нужно по крайней мере 2-3 года

Падение цен на нефть может сильно ударить по стране-агрессору России, однако только в том случае, если сниженная цена будет держаться достаточно долго - по крайней мере 2-3 года.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде. Он подчеркнул: для того, чтобы снижение цены на нефть сильно ударило по экономике России, важно то, как долго это продлится.

"Вопрос не только в достижении ценовым графиком того или иного показателя цены на нефть, а в том, как долго это продлится. Важный момент - это продолжительность процесса, а не просто показатель или обвал цены до 10-20 долларов за баррель", - отметил Гончар.

Он напомнил, что в 1980-х годах благодаря скоординированной политике США и Саудовской Аравии произошел обвал нефтяных цен, чтобы ударить по экономике Ирана. Тогда Саудовской Аравией при поддержке США было принято радикальное решение обвалить нефтяные цены с тем, чтобы уменьшить поступления в бюджет Ирана. Эксперт отметил, что тогда это сработало, и ирано-иракская война была завершена. Однако в то же время Гончар обращает внимание, что война тогда закончилась не сразу, а через три года. Также он напомнил, что рикошетом также задело и Советский Союз, и его не стало.

"То есть СССР коллапсировал почти шесть лет. То есть после снижения цен на нефть в 1985 году понадобилось почти шесть лет, чтобы произошел коллапс советской экономики", - отметил эксперт.

Российская экономика - не советская экономика. Она имеет большую устойчивость, но, вместе с тем, и большую хрупкость, ведь твердое, как правило, и хрупкое, говорит Гончар.

Он подчеркнул, что никто не знает, где точка хрупкости экономики РФ, поэтому важно, чтобы низкие цены на нефть держались несколько лет.

"Поэтому с учетом того, что Россия уже 12-й год ведет агрессивную войну против Украины, а последние три года особенно, и эти расходы на войну растут, в то же время доходы не успевают расти. Прошлый год был довольно положительным для бюджета войны РФ, но сейчас пошел совсем другой процесс. Однако это не означает, что в ближайшие месяцы произойдет коллапс российской экономики. Никто не знает, где точка хрупкости экономики РФ, в том числе этого не знают и в Кремле. Поэтому важно, чтобы цены на нефть были в районе 30 долларов за баррель и сохранялись 2-3 года", - отметил Гончар.

Но в то же время он сказал, вряд ли США поддержат такой сценарий, ведь это может ударить и по Соединенным Штатам.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Цены на нефть - последние новости

Как ранее сообщал Главред, экономист Владислав Иноземцев отмечал, что Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов. Такой шаг Трампа может стать сильным ударом по экономике страны-агрессора России.

Также ранее сообщалось, что "цены на нефть могут обвалиться до нуля" - стало известно, что ждет РФ и как это повлияет на войну. Ситуация для России становится все более катастрофической, уже скоро Кремль может не иметь средств для дальнейшего ведения войны, указывает аналитик.

Напомним, эксперт назвал главное условие, как добить экономику РФ. Для влияния на экономику РФ важно не только снижение цен на нефть, но и продолжительность периода низких цен.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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