Киевщину атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья: детали удара РФ

В результате российского массированного удара пострадала целая семья на Киевщине, 27-летняя женщина погибла, ее 4-летний сын доставлен в "Охматдет".

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Киевскую область атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сообщили в ОГА:

РФ ударила по Киевской области с применением более 150 БпЛА

Пострадала целая семья, 27-летняя женщина - погибла

В ночь на 18 мая состоялся один из самых массированных ударов РФ по Киевской области. В целом враг использовал для удара по региону более 150 ударных БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет", - отметил он. видео дня

Начальник ОВА Николай Калашник сообщил, что 4-летнего ребенка с осколочными ранениями лица доставили в детскую больницу "Охматдет". Его 59-летнего дедушку прооперировали, сейчас он в удовлетворительном состоянии и находится в травматологии местной больницы. 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения и также находится под наблюдением врачей в местной больнице. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.

В результате российского обстрела в Обуховском районе разрушен жилой дом, выбиты окна в семи многоэтажках. Повреждения получили здания коммунального предприятия, учебные заведения, отделение Укрпочты, шиномонтаж, три частных дома и автомобили.

В Фастовском районе в результате удара разрушены складские помещения и хозяйственное здание, а также повреждены два частных дома.

"Все оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага. Обращаюсь к каждому жителю области - будьте осторожны", - резюмировал он.

Что известно об ударном БпЛА "Shahed" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 мая российские войска совершили атаку беспилотниками на Киевскую область. В результате удара зафиксированы разрушения, есть погибший человек и раненые. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Как информируют Воздушные силы ВСУ, враг выпустил по территории Украины 273 ударные дроны Shahed и другие беспилотники, которые запускали с разных направлений - в частности из Брянской, Курской, Орловской областей, а также из Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Отдельный трагический случай произошел на Сумщине. Утром 17 мая в районе Белополья российский дрон попал в автобус, который перевозил людей для эвакуации. По словам главы Белопольской громады Юрия Зарко, этот день стал "черной субботой" в истории города.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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