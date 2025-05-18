В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер - что известно

Кратко:
- В Харькове мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа ТЦК
- Погибшему было 39 лет
- Сейчас расследование продолжается
В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Начато уголовное производство. Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Отмечается, что 12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
В полиции заявили, что на месте работала следственно-оперативная группа, которая не обнаружила признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных при падении.
"По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "самоубийство". Материалы дела передали в Государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников РТЦК и СП. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
ТЦК - последние новости
Как сообщал Главред, 11 апреля в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым главу ВЛК. Правоохранители добавили, что сведения по данному факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".
19 марта в Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его задержала полиция.
22 февраля в Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Известно, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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