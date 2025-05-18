Италия передаст сотни бронетранспортеров Украине: аналитики оценили техническое состояние

Украинские подразделения уже имеют опыт эксплуатации бронетранспортеров итальянского производства.

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Эксперты оценивают техническое состояние VCC-2 Camilino / Коллаж: Главред, фото: Главред, Национальная полиция Украины

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Италия передает Украине 400 бронетранспортеров VCC-2 Camilino

Какое состояние техники и как украинские подразделения используют VCC-2 Camilino

В 11-й оборонный пакет помощи Украине Италия включила около 400 гусеничных бронетранспортеров VCC-2 Camilino. Эксперты Defence Express проанализировали техническое состояние этих машин и имеющийся опыт их использования в украинских подразделениях.

"VCC-2 Camilino - это модернизированная итальянская версия американского M113A1, которая получила усиленное бронирование и открытую башню", - объясняют специалисты. видео дня

По открытым источникам, Италия могла обновить до этой версии до 1200 машин, но они уже давно сняты с вооружения. Последние образцы были выведены из эксплуатации еще четыре года назад.

Специалисты предостерегают, что не все переданные машины будут в полностью рабочем состоянии - часть техники может потребовать капитального ремонта или будет использована как источник запчастей.

В то же время, украинские защитники уже имеют опыт работы с этими машинами. В 2024 году бронетранспортеры VCC-2 Camilino уже были замечены на вооружении Национальной полиции. Кроме того, Силы обороны Украины располагают большим количеством бронетехники серии M113 различных модификаций.

"Поэтому в остатке после этого в стране на хранении оставалось около 478 машин, если брать верхний показатель в 1200. Поэтому получается, что Италия фактически передает нам все VCC-2 Camilino, которые оставались у нее на хранении", - сообщили военные аналитики.

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Как сообщал Главред, министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик сообщил, что Осло придерживается графика передачи истребителей F-16 Украине, а поставки должны завершиться до конца 2025 года.

Ранее сообщалось об обсуждении введения иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

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