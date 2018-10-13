Жертвы, разрушения: Reuters показало последствия мощного урагана "Майкл" в США

В США бушевал ураган "Майкл", есть жертвы / Reuters

В США во Флориде и ряде других штатов юго-востока страны бушевал мощный ураган "Майкл".

В результате стихи погибли 13 человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американские спасательные службы.

Большинство людей скончались из-за падения деревьев, сообщает Associated Press.

Смерти были зафиксировано во Флориде, Джорджии и Северной Каролине. Среди погибших есть один ребенок — 11-летняя девочка. Также ураган привел к значительным разрушениям, особенно в Мексико Бич. Непогода оставила без электричества более 430 тысяч домов.

Агентство Reuters уже показало фотографии, на которых запечатлены последствия урагана в США.

Напомним, в сентябре в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах были разрушения. В результате стихии погибли десятки людей.