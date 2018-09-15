В США бушевал ураган "Флоренс", есть жертвы: опубликованы фото последствий непогоды

В США в результате урагана "Флоренс" погибли люди / Reuters

В США побережье штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", его жертвами стали пять человек.

Из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах есть разрушения, пишет Русская служба ВВС.

По данным издания, в частности, в городе Уилмингтон погибли мать и ребенок-младенец — на их дом упало дерево.

"... пожилой мужчина погиб от удара током при попытке подключить электрогенератор. Другой мужчина стал жертвой урагана, когда вышел из дома проверить собак. Женщина умерла от остановки сердца…, когда скорая не смогла проехать к ней из-за поваленных ветром деревьев", — говорится в статье.

Агентство Reuters опубликовало жуткие фото последствий непогоды.

Ранее стало известно, что в Японии из-за мощного тайфуна, который получил название "Джеби", погибли девять человек, а более 300 — были ранены.