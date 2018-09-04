В Японии бушевал мощный тайфун "Джеби": девять жертв, сотни пострадавших

В Японии бушевал тайфун "Джеби", есть жертвы / Reuters

В Японии из-за мощного тайфуна, который получил название "Джеби", погибли девять человек, а более 300 — были ранены.

В результате непогоды около 3 тысяч человек застряли в международном аэропорту Кансай, сообщает NHK.

По данным издания, одна взлетно-посадочная полоса была затоплена водой, аэропорт закрыли во вторник днем, 4 сентября.

В стране из-за тайфуна более 1,6 млн домов остались без электричества.

Напомним, вечером 21 апреля столицу России Москву накрыл разрушительной силы ураган, пострадала девочка, позже она умерла в больнице. Также СМИ писали, что в медучреждении умерла пострадавшая в результате непогоды 84-летняя женщина.