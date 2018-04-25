В России возросло количество жертв урагана, бушевавшего в Москве — СМИ

В Российской Федерации увеличилось количество жертв урагана, бушевавшего в столице страны Москве.

В ночь на среду, 25 апреля, в одной из больниц умерла пострадавшая 84-летняя женщина, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

"… поступила 21 апреля в больницу с переломами ноги и левого предплечья. На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", — отметил собеседник.

По его словам, пострадавшая скончалась около часа ночи. Ранее в среду источник агентства сообщил, что умер мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 21 апреля Москву накрыл разрушительной силы ураган, в городе пострадала девочка, позже она умерла в больнице. Также в Мытищинском районе Московской области в результате непогоды погиб мужчина.