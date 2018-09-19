Триллионы литров дождя. В США возросло число жертв урагана "Флоренс"

19 сентября 2018, 10:25

В стране из-за непогоды больше всего людей погибло в Северной Каролине.

В США возросло число жертв урагана
В США возросло число жертв урагана "Флоренс" / Reuters

В США количество жертв бушевавшего в стране урагана "Флоренс" возросло до 33 — 26 человек погибли в Северной Каролине, шесть — в Южной Каролине и один — в Вирджинии.

На Северную Каролину обрушилось 30 триллионов литров дождя, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы Штатов.

По сведениям властей, в Северной Каролине перекрыты более 1100 дорог, не работают несколько портов. В Moody's Analytics считают, что ущерб от стихии может составить от 17 до 22 млрд долларов.

  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters
  • В США возросло число жертв урагана "Флоренс" Reuters

Ранее сообщалось, что в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", его жертвами стали пять человек. Из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах есть разрушения.

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США жертвы ураган
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