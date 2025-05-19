Едят ли итальянцы пиццу с ананасами: ресторатор удивил ответом

Вы узнаете:
- Готовят ли итальянцы пиццу с ананасами
- Как реагируют в Италии на блюдо с этим фруктом
Гавайская пицца - "любимица" среди поклонников этого блюда. Одни обожают ее за неповторимое сочетание вкусов, другие же ненавидят за нарушение традиционных рецептов. Главред решил выяснить, готовят ли в Италии пиццу с этим фруктом.
На самом деле пицца с ананасами - это действительно красный флажок для многих итальянцев. Такое мнение высказал ресторатор в Неаполе Николай Олексив в интервью РБК-Украина.
"Пицца с ананасами для них - это что-то вроде кулинарного "священнодействия", которое нарушает все правила. Они очень серьезно относятся к своей кухне", - рассказывает Олексив.
По словам ресторатора, итальянцы убеждены, что ананас совершенно не вписывается в классический вкус пиццы.
Что касается жареных спагетти, говорит ресторатор, то здесь больше иронии, чем гнева.
"Это скорее кулинарный курьез и мем, над которыми итальянцы смеются, чем серьезное блюдо. Они считают, что пасту не нужно перегружать маслом или жиром, как это иногда делают в некоторых вариациях, и что простота и качество ингредиентов - это ключ", - добавил эксперт.
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