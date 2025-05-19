Едят ли итальянцы пиццу с ананасами: ресторатор удивил ответом

Пицца с ананасами - это настоящий "красный флажок" для итальянцев.

https://glavred.info/life/edyat-li-italyancy-piccu-s-ananasami-restorator-udivil-otvetom-10665773.html Ссылка скопирована

Почему в Италии не едят пиццу с ананасами / Коллаж: Главред, фото pixabay, pexels

Вы узнаете:

Готовят ли итальянцы пиццу с ананасами

Как реагируют в Италии на блюдо с этим фруктом

Гавайская пицца - "любимица" среди поклонников этого блюда. Одни обожают ее за неповторимое сочетание вкусов, другие же ненавидят за нарушение традиционных рецептов. Главред решил выяснить, готовят ли в Италии пиццу с этим фруктом.

На самом деле пицца с ананасами - это действительно красный флажок для многих итальянцев. Такое мнение высказал ресторатор в Неаполе Николай Олексив в интервью РБК-Украина.

видео дня

"Пицца с ананасами для них - это что-то вроде кулинарного "священнодействия", которое нарушает все правила. Они очень серьезно относятся к своей кухне", - рассказывает Олексив.

По словам ресторатора, итальянцы убеждены, что ананас совершенно не вписывается в классический вкус пиццы.

Что касается жареных спагетти, говорит ресторатор, то здесь больше иронии, чем гнева.

"Это скорее кулинарный курьез и мем, над которыми итальянцы смеются, чем серьезное блюдо. Они считают, что пасту не нужно перегружать маслом или жиром, как это иногда делают в некоторых вариациях, и что простота и качество ингредиентов - это ключ", - добавил эксперт.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред