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Мастер показал, для чего на самом деле нужен шланг возле фильтра в стиральной машинке

Руслан Иваненко
18 мая 2025, 19:55
194
Узнайте, как самостоятельно слить воду из стиральной машины без вызова мастера на дом.
Стиральная машина
Как слить воду из стиральной машины в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скрѕншот youtube.com, instagram volodymyr_khatuntsev

Вы узнаете:

  • Как найти аварийный шланг в своей стиральной машине
  • Почему важно снимать заглушку осторожно
  • Какие вещи понадобятся для безопасного слива воды

Стиральная машина - незаменимая помощница в каждом доме, однако иногда она может выйти из строя и остановиться с водой в барабане.

Главред решил разобраться, что делать в такой ситуации и как слить воду из стиральной машины своими руками.

Как объясняет мастер по ремонту бытовой техники Владимир Хатунцев, такая процедура не требует специальных навыков и ее вполне возможно выполнить дома.

На своем YouTube-канале "Мастер Плюс" эксперт демонстрирует пошаговую инструкцию, как правильно сливать воду из стиральной машины в аварийной ситуации.

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Что нужно знать

В разных моделях стиральных машин аварийный слив воды может отличаться. В одних достаточно открыть нижний люк, в других - снять целую переднюю панель.За люком обычно расположен аварийный сливной шланг, который и используется для удаления воды.

Инструкция от эксперта

  • Подготовьте неглубокую, но широкого диаметра емкость.
  • Откройте люк и найдите небольшой шланг, закрепленный возле фильтра.
  • Снимите шланг с фиксатора.
  • Подставьте емкость под него, снимите заглушку и начинайте слив воды.

После полного слива можно безопасно достать белье или прочистить фильтр, если он забился.

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Кто такой Владимир Хатунцев?

Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике.

Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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