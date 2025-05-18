Мастер показал, для чего на самом деле нужен шланг возле фильтра в стиральной машинке

Вы узнаете:
- Как найти аварийный шланг в своей стиральной машине
- Почему важно снимать заглушку осторожно
- Какие вещи понадобятся для безопасного слива воды
Стиральная машина - незаменимая помощница в каждом доме, однако иногда она может выйти из строя и остановиться с водой в барабане.
Главред решил разобраться, что делать в такой ситуации и как слить воду из стиральной машины своими руками.
Как объясняет мастер по ремонту бытовой техники Владимир Хатунцев, такая процедура не требует специальных навыков и ее вполне возможно выполнить дома.
На своем YouTube-канале "Мастер Плюс" эксперт демонстрирует пошаговую инструкцию, как правильно сливать воду из стиральной машины в аварийной ситуации.
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Что нужно знать
В разных моделях стиральных машин аварийный слив воды может отличаться. В одних достаточно открыть нижний люк, в других - снять целую переднюю панель.За люком обычно расположен аварийный сливной шланг, который и используется для удаления воды.
Инструкция от эксперта
- Подготовьте неглубокую, но широкого диаметра емкость.
- Откройте люк и найдите небольшой шланг, закрепленный возле фильтра.
- Снимите шланг с фиксатора.
- Подставьте емкость под него, снимите заглушку и начинайте слив воды.
После полного слива можно безопасно достать белье или прочистить фильтр, если он забился.
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Кто такой Владимир Хатунцев?
Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике.
Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook
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