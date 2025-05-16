Не открывается люк и полный барабан: действенные советы от мастера, как слить воду

Узнайте, как быстро слить воду из стиральной машины, если она внезапно остановилась.

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Стиралка / Коллаж: Главред, фото: Instagram volodymyr_khatuntsev, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как слить воду, если пропал свет или стиралка зависла

Чем опасно долгое пребывание воды в барабане

Какой метод слива работает, даже если нет аварийного шланга

Стиральная машина - незаменимая помощница в быту. Но иногда во время стирки техника может остановиться: внезапно исчезает свет или возникает сбой в программе. Что делать, если в барабане осталась вода, а дверца не открывается?

Главред решил разобраться, как правильно и безопасно слить воду из стиральной машины в аварийной ситуации.

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Своим опытом делится мастер по ремонту бытовой техники Владимир Хатунцев.

По его словам, если стиральная машина внезапно остановилась и не продолжает цикл стирки, слив воды нужно осуществить как можно скорее - иначе может появиться неприятный запах.

Шаги, которые стоит выполнить в первую очередь

Включите режим слива . Если машина среагирует и начнет сливать воду, это может свидетельствовать о временном сбое в программе.

Если машина среагирует и начнет сливать воду, это может свидетельствовать о временном сбое в программе. Полное отключение из сети . Если вода не сливается, следует отключить технику от электросети. Это важно из соображений безопасности, особенно если причина остановки - поломка насоса.

Если вода не сливается, следует отключить технику от электросети. Это важно из соображений безопасности, особенно если причина остановки - поломка насоса. Использование аварийного шланга. Во многих моделях внизу корпуса есть небольшое окошко для доступа к насосу. Там может быть аварийный шланг - с его помощью вода сливается в подставленную емкость.

Во многих моделях внизу корпуса есть небольшое окошко для доступа к насосу. Там может быть аварийный шланг - с его помощью вода сливается в подставленную емкость. Альтернативный метод Если аварийного шланга нет, Владимир Хатунцев советует другой способ:- Отсоедините сливной шланг от канализационной трубы.- Опустите его в емкость, расположенную ниже уровня барабана - вода начнет стекать самотеком.

После полного слива воды можно безопасно открыть люк и достать белье.

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Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

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