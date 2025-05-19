Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

Путин готовится к затяжной войне и не настроен на компромиссы, ведь верит, что РФ сможет оккупировать 4 региона Украины до конца года, отмечают СМИ.

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В СМИ раскрыли планы Путина по 4 регионам Украины / Коллаж Главред, фото: deepstatelivemap

О чем говорится в материале Bloomberg:

Путин верит, что РФ сможет до конца года оккупировать 4 региона Украины

Разведки стран Европы считают, что Россия не имеет достаточно сил для реализации этого замысла

Эти сомнения разделяют и источники в российском Минобороны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин считает, что имеет выгодную позицию накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом, запланированных на понедельник. Между тем европейские лидеры пытаются помешать заключению поспешной сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Путин убежден, что до конца года его армия прорвет украинскую оборону и установит полный контроль над четырьмя регионами. По словам человека, знакомого с его взглядами, это означает, что Кремль не настроен делать существенные уступки.

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Таким образом, на встрече с Трампом Путин вряд ли предложит компромиссы, а в Европе опасаются, что американский президент может попытаться навязать мирное урегулирование любой ценой.

Несмотря на публичные заявления о возможности прекращения боевых действий, Путин готовится к затяжной войне для достижения своих целей. По данным еще двух источников, близких к Кремлю, он также не ожидает критических последствий от дальнейших санкций США.

"Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но он этого совершенно не хочет. Но Путин не заинтересован в провале переговоров. Он пытается маневрировать так, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением", - сказал Сергей Марков, политический консультант, тесно связанный с Кремлем.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сообщил, что во время телефонного разговора в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер пытались донести до Дональда Трампа, что Путин его вводит в заблуждение. Они хотели заставить Трампа осознать, что если он попытается навязать Украине невыгодную сделку, это может выставить его в проигрышном свете, отметил чиновник.

В разговоре также принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. По словам источника, он выглядел уставшим и подавленным событиями последних дней. Зеленский вместе с европейскими партнерами ожидал, что Трамп введет новые санкции против России в случае нарушения ею режима прекращения огня с предыдущего понедельника, однако этого не произошло.

"Путина подбодрила его способность выдвигать максималистские требования к Украине, не чувствуя серьезного противодействия со стороны администрации Трампа. Путин не доверяет Трампу. Но он будет давить на Трампа, чтобы тот согласился с российским видением прекращения огня", - сказал Бота Илияс, старший аналитик лондонской фирмы стратегической разведки "Призма".

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Оптимизм Путина относительно военных перспектив России на фронте противоречит оценкам Запада. Европейские чиновники считают, что после более трех лет боевых действий и значительных потерь Россия не имеет ресурсов для достижения целей, определенных Путиным.

"Вероятность того, что Россия достигнет своих целей по завоеванию этих четырех регионов до конца этого года, очень низкая. Если украинская оборона развалится, то получить такое преимущество будет очень легко, но пока такой сценарий кажется очень маловероятным", - сказал Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по вопросам наземных войн

Эти сомнения разделяют и многие российские военные в Украине, сообщает источник, близкий к Минобороны РФ. По его словам, активное использование украинских беспилотников сделало масштабные наступательные операции со стороны России слишком затратными и малоэффективными.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечают, что ни российское общество, ни военные РФ не настроены на прекращение войны или достижение мира в ближайшее время. Кремль активно использует такие настроения для обоснования затяжного характера военной агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский, согласно информации издания The Sunday Times, не готов признавать потерю ни одной из оккупированных Россией территорий - речь идет как о Крыме, так и о других временно захваченных регионах Украины.

Спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог сообщил, что США подготовили мирный план из 22 пунктов, направленный на прекращение войны. Первым и ключевым пунктом является немедленная остановка боевых действий.

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