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У Байдена диагностировали рак: как отреагировал Трамп

Анна Ярославская
19 мая 2025, 08:08обновлено 19 мая, 08:52
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Пресс-секретарь экс-президента США заявил, что рак Байдена поддеется лечению.
Джо Байден, Дональд Трамп
Дональд Трамп пожелал Байдену выздоровления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • У Байдена обнаружили рак
  • Трамп пожелал Байдену быстрого и успешного выздоровления

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, который требовал "дальнейшей оценки". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена

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Рак Байдена "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости". По словам пресс-секретаря экс-президента США, рак Байдена поддеется лечению.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить", - говорится в заявлении.

Действующий президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Байдена и обвинял его в большинстве проблем страны, заявил, что "расстроен" из-за диагноза Байден.

"Мы с Меланией (жена президента Мелания Трамп - ред.) расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Скриншот

Как писал Главред, недавно Джо Байден раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа из-за его подхода в отношении войны России против Украины.

"Он [Путин] верит, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем, что [...] Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он остановится, является просто дураком", - сказал экс-президент США.

В свою очередь, Трамп обвинил Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в начале агрессии России против Украины, при этом не упомянув ни разу российского диктатора Путина.

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