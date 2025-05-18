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Кто такие характерники: воины, окутанные легендами

Марина Иваненко
18 мая 2025, 21:45
51
Раскрыты тайны, которые окружают казаков-характерников. Кем были характерники-казаки и как их наследие живет в современности.
Кто такие характерники?
Кто такие характерники / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда пошли характерники
  • Что умели делать характерники

История Украины - это тысячи уникальных фактов, выдающихся фигур и выдающихся событий, способных восхитить весь мир. Одной из самых ярких страниц является казацкий период. Особого внимания заслуживают казаки-характерники - загадочные воины, окутанные славой и легендами. Они якобы умели творить невероятное, что до сих пор вызывает удивление. Из-за нехватки достоверных источников характерники остаются малоизученными. Главред расскажет о том, кто такие характерники.

Происхождение термина "характерник"

Самая популярная версия, по словам историка Александра Алферова, связывает слово "характерник" с понятием "характер" - то есть, лицо с сильной волей и несокрушимым характером. Такие люди вызывали уважение, а если еще и были образованными (многие запорожские казаки знали более десяти языков), их воспринимали как колдунов и называли "галдовниками".

Менее известная версия связывает происхождение термина с древними ариями и санскритом. Согласно этой теории, корень "хара" означает "божественную энергию", следовательно, характерник - это тот, кто обладает этой энергией. Интересно, что как арийские воины, так и казаки-характерники имели подобную прическу - оселедец, прядь волос на бритой голове.

Что умели характерники

По свидетельствам известных историков Дмитрия Яворницкого и Ивана Кулаша, характерники обладали такими умениями:

  • превращаться в волков;

  • видеть на большие расстояния;
  • уклоняться от пуль;
  • держать раскаленные ядра голыми руками;
  • внушать сны;
  • предсказывать будущее;
  • долго находиться под водой и выходить из нее сухими;
  • открывать замки без ключей.

Кроме боевых способностей, характерники часто выполняли функции знахарей, оказывая первую медицинскую помощь на поле боя, ведь в казацких войсках не существовало отдельного института врачей. Существовало убеждение, что характерник не может умереть, пока не передаст свой Дар - Ведение (знания) - хотя бы одному человеку. Именно так эти знания сохранились по сей день.

Гопак - боевое искусство и духовное наследие

Одним из древнейших боевых танцев запорожского происхождения является гопак. Его выполняли преимущественно в парах, демонстрируя характер, силу и отвагу. Гопак считается синтезом духовной и физической подготовки воина, сохраненным от характерников. Подготовка включала психологическую устойчивость, которая могла произвести сильное впечатление - иногда даже больше, чем "нечистая сила".

Выдающиеся исторические фигуры-характерники

К характерникам относят таких выдающихся фигур украинской истории:

  • князь Всеслав Полоцкий;
  • князь Вещий Олег;
  • Северин Наливайко;
  • Петр Сагайдачный;
  • Иван Богун;
  • Максим Кривонос;
  • Иван Сирко;
  • Иван Золотаренко;
  • Семен Палий;
  • Максим Зализняк и другие.

Их боевые искусства, обычаи и духовное наследие живут в современных традициях, в частности в боевых танцах. Именно благодаря характерникам мы можем говорить о сочетании силы, мудрости и украинского духа.

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Кто такой Александр Алферов?

Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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