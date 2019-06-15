Мощный пожар под Киевом превратил десять маршруток в пепел

Под Киевом 10 маршруток превратились в пепел / ГСЧС

Жаркая в прямом смысле была ночь на субботу, 15 июня, в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области. Там на стоянке огонь полностью уничтожил 10 автобусов.

По информации спасателей, на стоянке автотранспортного предприятия выгорели дотла автобусы марки ISUZU и Богдан.

"Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:40, на место выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Пожар удалось локализовать в 03:30, полностью ликвидировать - в 03:52. Причина возгорания устанавливается, всего было уничтожено 10 автобусов", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отметим, жертв и пострадавших нет.

Под Киевом в ночь на 15 июня был мощный пожар / ГСЧС

Напомним, ранее в Киеве горел многоквартирный дом. Спасателям сообщили, что пожар возник в однокомнатной квартире, расположенной на 2-м этаже дома.