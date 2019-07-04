Трагедия на Лошарике: в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке

На российской атомной подлодке произошел пожар / Reuters

Причиной пожара на спускаемом аппарате российской атомной подлодки проекта 10831 Лошарик стал пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", — заявил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он пояснил, что аппарат можно отремонтировать, министерство оценивает сроки, в которые это можно сделать, сообщил он.

Шойгу добавил, что ядерная энергетическая установка, которая была установлена на аппарате, находится в работоспособном состоянии — экипаж смог ее защитить.

"Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", — добавил министр.

Ранее сообщалось, в России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек.