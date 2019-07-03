Гибель моряков на атомной подлодке Лошарик в РФ: причина пожара, кто выжил и что говорят в Кремле

3 июля 2019, 18:50

Журналисты нашли рыбаков, которые стали очевидцами аварийного всплытия подлодки.

Подлодка
В Кремле не комментируют гибель подводников на подлодке Лошарик / ZN.UA

Крупнейшая для Военно-морского флота России за более чем десятилетие авария произошла 1 июля. По коротким официальным сообщениям, 14 моряков-подводников отравились продуктами горения при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который проводил биометрические измерения в океане.

Причина возгорания

Официально Минобороны РФ не сообщает, что произошло под водой.

Как пишет forbes.ru со ссылкой на источник, причиной ЧП стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю.

По информации Reuters, директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности рассказал, что Россия сообщила норвежской стороне о взрыве газа на борту субмарины.  

Кто виноват

Следственный комитет РФ по состоянию на 3 июля не возбудил дела по факту гибели людей, сообщив только, что проводит доследственную проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

Кто погиб и кто выжил

По словам министра обороны Сергея Шойгу, погибли 14 членов экипажа, "остальных удалось спасти", однако количества выживших послу пожара он не назвал.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами – высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - цитирует Шойгу ТАСС.

Имена погибших не назвали. Сейчас, со слов президента РФ Владимира Путина, известно только то, что семь из них – капитаны первого ранга, двое – Герои России. 

Где произошла трагедия

По данным источника РБК, трагедия произошла на атомной глубоководной станции  АС-31 (ранее называлась Калитка АС-12, которую неофициально называют Лошарик).

В свою очередь Открытые медиа со ссылкой на два источника в Северном флоте сообщали, что авария случилась не на АС, а на ее носителе – скорее всего, на подводной лодке БК-64 Подмосковье.   

Как сообщает Медуза, журналисты нашли рыбаков, которые стали очевидцами аварийного всплытия подлодки, где в результате пожара погибли 14 моряков.

"Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказал один из рыбаков.

Он отметил, что к подлодке почти сразу после всплытия подошел военный корабль и два буксира.

Очевидцы добавили, что подлодка ушла около 23:00.

"Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", - рассказал рыбак.

К слову, forbes.ru сообщает, что трагедия произошла в Баренцевом море.

Что говорят в Кремле

В Кремле гибель 14 подводников не комментируют.

На вопросы журналистов о том, что до сих пор точно и непонятно, на какой именно подлодке или станции произошло это ЧП, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация "относится к категории абсолютно секретных".

На просьбу прокомментировать, что делали семь капитанов первого ранга на этом аппарате, Песков тоже ответил, что это гостайна.

На вопросы о том, есть ли на борту этой лодки атомный реактор, произошла ли трагедия именно на "Лошарике" и чем точно занимался подводный аппарат в океане, пресс-секретарь Путина заявил, что это вопросы к Минобороны.

Чем известен Лошарик

По данным Медузы, атомная станция АС-12 создана для исследований дна океана. Но военные США в 2015 году заявили, что эти станции могут применять и в диверсионных целях: например, для присоединения к подводным кабелям секретной связи.

Читайте такжеГибель 14 человек на атомной подлодке Лошарик: в Минобороны РФ скрывают место аварии - СМИОтмечается, что всего было выпущено 7 аппаратов этого класса. У всех станций есть атомный реактор. Они официально не несут никакого вооружения, вместо этого у них есть манипуляторы для работы с подводными объектами.

Лошарик был спущен на воду в 2003 году. Его использовали в 2012 году, когда Россия в очередной раз решила доказать, что проходящие через Северный полюс подводные хребты Ломоносова и Менделеева относятся к российскому континентальному шельфу.

Отмечается, что атомные глубоководные станции не могут сами ходить в дальние походы, поэтому их транспортируют к месту проведения исследований большой атомной подводной лодкой.

Ранее сообщалось, в России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек.

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