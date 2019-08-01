Масштабные лесные пожары в РФ будут гасить искусственными дождями

Жуткая стихия бушует в 10 регионах РФ / Фото: Twitter

Площадь лесных пожаров в России превысила три миллиона гектаров, и если раньше власти тушить возгорание из-за экономии не хотели, то теперь одумались – будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области.

Как сообщает федеральная авиалесохрана, 1 августа специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков.

Осадки будут вызвать с помощью запуска в облака специальных пиротехнических патронов с йодистым серебром.

Тем временем Роскосмос опубликовал фото лесных пожаров из космоса. Приблизительно пятая часть снимка – это "красная" область, то есть горящий лес. Ограничиваются пожары рекой Алдан, неподалеку от республики Саха, Якутия. Второй снимок - это тепловая карта.

Фото Роскосмос

Как известно, в Сибири разгорелись масштабные пожары. Жуткая стихия бушует в 10 регионах РФ: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО.

Читайте такжеЭксперты пояснили, как пожары в Сибири приведут к катастрофеИз-за пожаров Красноярск окутал густой дым. Местные жители считают, что пожар уже вышел из-под контроля. Однако, по официальным данным, превышения вредных веществ в воздухе нет и здоровью населения ничто не угрожает.

От безысходности к ликвидации чрезвычайной ситуации решили подключиться шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области – они проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири.