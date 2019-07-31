"Руководство края к расстрелу": пожары в Сибири будут тушить шаманы

40 шаманов попытаются потушить пожар в Сибири / Фото instagram.com/nebo.community

Шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.

По информации, всего в обряде примет участие около 40 человек.

Стало известно, что встреча шаманов состоится 4 августа на байкальском острове Ольхон, рассказал глава правления межрегиональной организации шаманов Тэнгэри Баир Цырендоржиев, передает ТАСС.

"Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", — сказал Цырендоржиев.

Отметим, согласно официальным данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров.

Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара).

Часть пожаров не тушат из-за их отдаленности от населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

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К слову, путешественник Федор Конюхов возмутился, почему мир не помогает России тушить пожары.

Пожары Сибири из космоса / instagram.com/fedorkonyukhov

"Горят леса Сибири и Дальнего Востока. Во всех мировых сводках эта информация. На сайте Роскосмоса и NASA публикации фотографий из космоса. Проблема планетарного масштаба. Леса Сибири- лёгкие всей планеты. Амазонка, Канада и Сибирь - три последних, уцелевших региона, позволяющие нам - населению Планеты Земля - не задохнуться. Мы не можем своими силами потушить пожары в Сибири, но почему не приглашаются специалисты из других стран? МЧС России то и дело тушит пожары на Кипре, в Греции, в Израиле и даже в Чили! Сейчас в Сибири ситуация критическая и помощь нужна всего мирового сообщества. Сгорит Сибирская тайга, 70 лет уйдет на восстановление, тем более, что пожары происходят в северных районах, там восстановление лесного покрова длится более сотни лет. Горит несколько миллионов гектаров леса, но режим ЧС не вводится, иностранные специалисты и отряды не приглашаются. Сами не справляемся. Это нужно признать и приглашать спас отряды из тех стран, которым мы когда-то помогали", - написал Конюхов в Instagram.

На что ему один из читателей ответил: "А потому что виллы чиновников не горят,поэтому и не надо никому это.А на пожаре не заработаешь.Страшно конечно,за детей наших страшно".

Кроме того, россияне пишут в сети гневные комментарии в адрес правительства страны.

"Метлой надо гнать краевое правительство", "Жаль и лес и животных в нем, сколько задохнулись и погибли в страхе", "Как страшно, давайте уже собираться на митинги ,что-нибудь нужно сделать", "А для власти,люди,которые выживают в нечеловеческих условиях - провокаторы и невежды..как-то так...и плевать они хотели на природу и простых смертных..карманы набиты-можно и поглумиться", "Руководство края к расстрелу!", - пишут россияне.

Напомним, ранее сообщалось, в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет. Из-за пожаров Красноярск окутал густой дым. Местные жители считают, что пожар уже вышел из-под контроля. Однако по официальным данным, превышения вредных веществ в воздухе нет и здоровью населения ничто не угрожает.