"Как тараканов травят, тошнит, ад": в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет - видео

В Красноярском крае России пылает около 1 миллиона гектаров тайги. Согласно обновленным данным на утро понедельника, 29 июля, огонь распространился по площади в 994 963 гектара леса.

Официально сообщается, что 980 тысяч гектаров находятся в зоне контроля. В труднодоступных местах региона тушение пожаров не производят, так как там не расположены населенные пункты и предприятия, а растущие деревья являются нетоварными.

Кроме того, добраться в эти места сложно, а переброска лесопожарной дружины по воздуху стоит дорого, передает KP.

Из-за пожаров Красноярск окутал густой дым. Местные жители считают, что пожар уже вышел из-под контроля. Однако по официальным данным, превышения вредных веществ в воздухе нет и здоровью населения ничто не угрожает.

Отметим, россияне размещают фотографии задымленных улиц, и возмущаются, что власти в Москве не замечают беды.

"Москва ваще не в курсе, что мы задыхаемся, а пожары не тушат!", "Кемерово 2 неделю в дыму", "В Якутии тоже самое", "Апокалипсис начинается с Силиври", "Хакасия в Дыму", "Алтайский край тоже все в дыму....Кто у власти в россии. тот и травит нас.. а у власти кощие-евреи", "Напоминает Титаник одни паникуют что-то делают, другие живут и радуются жизни. На Алтай едут отдыхать. Значит там все отлично, гари нет. У кого-то дым, а у кого-то всё супер", "Нас как тараканов травят и плевать им на народ! до слез обидно за нас всех", "Эта страна помогает всем, кроме своих граждан. Одну бы яхту продали и все бы потушили. Но плевать они хотели в своей центральной части на остальную периферию", "А может уже и сгорели села, молчат просто, все в тайна, мы и не узнаем", "Уже в Европе знают про нашу экологическую катастрофу. Родственники из Словакии спрашивают, что у нас с воздухом. Уже мировое сообщество кипит, по БиБиСи показывают. Нашего правительству вроде даже помощь предлагали, но наши гордо отказались", "Это мы то портим ситуацию - Дышу через раз - Пенсионерка и внуку 4 года и внучке 6 месяцев !!!Плачу!!!!Воздуха не хватает", "Неделю стоит горечь во рту, тошнит, хотя мы живем в самом чистом районе городе. Реально страшно, что же будет дальше", "Нет ад существует на земле!!! И мы в нем находимся. Страшно очень страшно", - жалуются россияне в сети.

Напомним, ранее сообщалось, в Сибири разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров.Жуткая стихия бушует в 10 регионах РФ: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров в доступных местах задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

Но основной очаг возгорания находится в труднодоступных местах- стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Изначально небольшие пожары переросли в настоящую катастрофу.