Трамп протянул руку помощи Путину

Владимир Путин полюбезничал с Дональдом Трампом / Reuters

В среду вечером, 31 июля, президент США Дональд Трамп поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиными и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее данным, российский лидер высказал коллеге из США "искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и заявил, что его страна им воспользуется, если возникнет необходимость.

Также Путин рассказал Трампу, что в Сибири для борьбы с пожарами создали мощную группировку авиации. "По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов", — добавил глава РФ.

Читайте такжеТрамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопросаВ Кремле отметили, что российский президент оценил предложение Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между Россией и США.

"Президенты… договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Сибири бушевали лесные пожары, огонь охватил миллионы гектаров. СМИ писали, что возгорания не тушили, поскольку не хватало денег. Позже сообщалось, что российские шаманы и колдуны проведут обряд для вызова дождя в Сибири.