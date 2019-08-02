В Сибири сгорели животные: в Сеть слили жуткие кадры полыхающей тайги

В России пламенем уже охвачено 3,7 миллиона гектаров леса, и площадь возгорания продолжает увеличиваться. Власти тянут время, СМИ умалкивают об устрашающих последствиях пожара.

В настоящее время в Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц, сообщили орнитологи.

Пока нет точной информации, сколько животных погибло. Но в соцсетях появляются жутчайшие, разрывающие сердце фотографии, как звери выходят из тайги и тянуться за помощью к людям.

К слову, в Сеть слили появилось видео, как и пылающего леса выбегают дикие лисы. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Они приближаются к людям в поисках спасения.

В комментариях под видео люди возмущаются бездействием власти и гибелью животных.

"Мой бывший одноклассник работает на севере, он туда летел на самолёте еще полтора месяца назад, и говорил, что с самолета видел во многих местах мелкие очаги возгорания леса. И говорит, что их вообще никто не тушил. уже стооолько времени прошло!!! Столько животных погибло! Столько птенчиков, не умеющих летать!!!!", - поведала Лада Смирная.

"Не хотели тушить, а придется! Как жаль зверей... что происходит с людьми? Что за халатность и алчность по отношению к дому!? Со стороны правления 0 инициативы. Почему блоггеры и звёзды только сейчас поднимают этот вопрос? Почему премьер министр экологии только вчера сообщил, что выезжает на место, чтобы лично контролировать весь процесс? А что он делал всё это время? Есть дела поважнее? Дела важнее РАБОТЫ? за которую ему выплачивают зарплату государство и народ? Что происходит? Я не понимаю. Мне больно смотреть на нынешнее положение всего мира. Обратите внимание на катаклизмы в мире!. Почему такое наплевательское отношение ? ЗЕМЛЕ БОЛЬНО! ВЫ В СВОЁМ УМЕ?????", - возмущается Диана Тор.

"Губернатора Иркутской области посадить пожизненно с конфискацией,только лес разрешал воровать и процент в карман ложить.Больше ничего не делал", - высказался некто Монрекристо 9100.

"Ужас что творится неужели так трудно просто начать тушить огонь животные без всего остались люди задыхаются что происходит как так можно.сволочи нет ни совести ничего", - добавила Юлия Люлина.

Также россияне жалуются, что росСМИ не слишком активно освещают тему пожаров в Сибири, помалкивают и звезды шоу-бизнеса, в то же время голливудским звездам не все равно.

Также люди деляться видео, как сейчас выглядит Сибирь.

Сибирь сгорела. Годы уйдут на восстановление.

Напомним, ранее сообщалось, пожары в Сибири будут тушить шаманы. Шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.

Читайте такжеСибирь горит: в России не тушат три миллиона гектаров леса из-за нехватки денегПо информации, всего в обряде примет участие около 40 человек.

Стало известно, что встреча шаманов состоится 4 августа на байкальском острове Ольхон.