"Горжусь Майданом, а вы ох*ели": на митинге в Москве был скандал из-за флага Украины

На митинге в Москве был скандал из-за флага Украины / Соцсети

Митинг в Москве прошел не только под российскими флагами – там был замечен и украинский.

Акция протеста прошла из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. И один из участников на московский митинг принес украинский флаг.

Судя по видео, которое выложили в сети местные СМИ, протестующий на тот момент находился на проспекте Сахарова. Окружающие, как слышно на записи, обзывают его "провокатором" и требуют убрать флаг или вообще уйти.

В ответ мужчина заявил: "Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!".

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли почти 50 тысяч человек.

Напомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек. На митинге в Питере 10 августа задержаны, по последним данным, 70 человек.