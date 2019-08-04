Протесты в Москве: задержаны 828 человек - изъяли телефоны, скрыли количество пострадавших

4 августа 2019, 08:09

Телефоны задержанным отдавали после того, как просматривали мессенджеры и соцсети.

В Москве задержали 828 человек / twitter.com/MBKhMedia

В Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек.

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Также стало известно, что задержанных, среди которых несовершеннолетние и люди с травмами, увезли в 38 участки полиции. В некоторые не пускали адвокатов.

Кроме того, власти Москвы скрыли реальное количество людей, которые пострадали во время разгона акции, сообщает Baza.

Как пишет издание, московским медикам запретили использовать специальную систему, данные из которой попадают в общегородскую статистику. "Именно благодаря этим данным можно узнать, сколько людей получили травмы именно на митинге, а не просто так, скажем, оступившись на улице", — пишет издание.

Также Росгвардия сообщила о потерпевшем сотруднике - он вывихнул руку, задерживая участника акции,  сообщает ОВД-Инфо.

Отметим, следователи потребовали от задержанных на акции сдать не только телефоны, но и пароли к устройствам.

Читайте также"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видеоВ честности, сотрудники Следственного комитета оказывали психологическое давление и "завуалировано угрожали" во время допросов задержанных в ОВД по Даниловскому району, сообщил один из задержанных Вячеслав Дыбля.

"У неизвестного мне юноши, который был со мной в одном кабинете, посредством психологического давления изъяли телефон и получили пароль от телефона. Телефон конфисковали полностью — его отпустили, а телефон остался у сотрудников СК", — сказал Дыбля, передает МБХ-Медиа.

Также стало известно, чо незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь после суда принудительно отправили на допрос в Следственный комитет, сообщил журналистамадвокат Иван Сустин.

После полуночи из ОВД Таганский начали постепенно отпускать людей с протоколами по статье 20.2 часть 5. Телефоны отдавали после того, как просматривали мессенджеры и соцсети.

Напомним, ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.

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