Более тысячи: в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет

В Москве впервые за 7 лет прошли массовые задержания / Фото: Евгений Фельдман для Медузы

В Москве 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.

Это самые массовые задержания за последние 7 лет, сообщает ОВД-Инфо.

Акция протеста в Москве 27 июля началась из-за массового отказа зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Власти заявили о незаконности митинга – полиция с особой яростью разгоняла и избивала людей, росСМИ сообщили о 77 избитых.

К 10 журналистам применили силу, несмотря на то, что у них были бейджи и опознавательные знаки, еще 18 задержали.

Протестующих без разбора паковали в автозаки, как минимум, 42 задержанных – несовершеннолетние.

На ночь в ОДВ оставили 152 протестующих, часто не подпуская к ним родственников. Им не давали воду, лекарства, насильно брали отпечатки пальцев и не пускали адвокатов и защитников.

Напомним: