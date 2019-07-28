Более тысячи: в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет

Среди задержанных – несовершеннолетние и журналисты.
В Москве 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.
Это самые массовые задержания за последние 7 лет, сообщает ОВД-Инфо.
Акция протеста в Москве 27 июля началась из-за массового отказа зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Власти заявили о незаконности митинга – полиция с особой яростью разгоняла и избивала людей, росСМИ сообщили о 77 избитых.
К 10 журналистам применили силу, несмотря на то, что у них были бейджи и опознавательные знаки, еще 18 задержали.
Протестующих без разбора паковали в автозаки, как минимум, 42 задержанных – несовершеннолетние.
На ночь в ОДВ оставили 152 протестующих, часто не подпуская к ним родственников. Им не давали воду, лекарства, насильно брали отпечатки пальцев и не пускали адвокатов и защитников.
Напомним:
- 27 июля у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- В полиции прозвали акцию не согласованной с властями, и стали силой разгонять протестующих: силовики паковали в автозаки всех, кто попадался под руки, в том числе и простых прохожих. В ход шли газ, дубинки, электрошокеры, на участников акции натравливали служебных собак.
- Также сотрудники ОМОНа ворвались в студию телеканала Дождь и канала Навальный Live, которые вели прямую трансляцию с места событий. Им вручили повестки на допрос в качестве свидетелей.
- Участники акции в Москве сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".