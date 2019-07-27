"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хит

/ Фото: t.me/worldprotest

В центре Москвы полиция РФ задержала более 700 участников несогласованного с властями митинга, которые выступают против нарушений на выборах.

Как информирует Новая газета, на улице Трубной сотрудники ОМОНа окружают людей и жестоко бьют их дубинками. Достается даже пожилым людям, детям и случайным прохожим.

Очевидцы рассказывают, что силовики одинаково жестоко бьют, как и женщин, так и мужчин. Некоторых задержанных "складывают пополам" и избивают с особой яростью.

Участники акции сняли видео, как еще до избиения колонна протестующих шла по улице, выкрикивая знаменитый украинский хит "Путин – ху*ло!".

Напомним, у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Ближе к вечеру силовики задержали около 600 митингующих.