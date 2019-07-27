В Москве жестко "душат" митинг: силовики спаковали 600 человек - видео

27 июля 2019, 18:28

В центре Москвы массовые беспорядки, силовики пытаются разогнать митинг за свободные выборы.

Силовики жестко разгоняют митинг в Москве / скриншот

27 июля, в субботу, у здания мэрии столицы России люди собрались на акцию протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Ближе к вечеру силовики задержали около 600 митингующих.

Отметим, организаторами акции московская прокуратура назвала Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Также накануне в прокуратуре заявили, что эта акция не согласована с властями, и что в отношении 15 кандидатов идет административное расследование из-за прошлых акций протеста.

Таким образом, на улицы вышли силовики и паковали всех, кто попадался под руки.

По состоянию на 15:00 задержанных на акции протеста было 295.

Читайте также"Вова, нах*я ты туда залез": Омелян с сарказмом ответил на обвинения ЗеленскогоО 317 задержанных по состоянию на 15:15 сообщил телеграм-канал Медуза.

А около 18 часов стало известно о задержании 599 человек.

Силовики начали разгон протестующих. В ход пошел газ, дубинки. В соцсетях сообщают о побоях.

Люди дружно скандировали "Собянина в отставку".

На улицах Москвы также заметили колонну техники силовиков, которые, судя по всему, приехали на подкрепление.

Когда протестующие дошли до Лубянки, они кричали "ФСБ – позор".

В то же время, пока силовики пытались "придушить" митинг на улцие, их коллеги с обысками нагрянули в студию Навальный LIVE и офис телеканала Дождь.

Добавим, что пресс-службе московской полиции сообщили, что в акции принимают участие около 3500 человек.

Напомним, ранее сообщалось, силовики пакуют людей на митинге за свободные выборы в Мосгордуму. В некоторых местах люди прорывают оцепление, кто-то из толпы распылил газ, росгвардейцам пришлось надеть противогазы. В списке задержанных есть два кандидата, которых ЦИК отказался регистрировать - Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. Кроме того, полиция арестовала главу Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

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Москва задержание митинг протесты обыски новости России
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