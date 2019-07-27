В Москве беспорядки: силовики пакуют людей на митинге за свободные выборы в Мосгордуму - видео

В Москве силовики "душат" митинг / скриншот

27 июля, в субботу, у здания московской мэрии проходит акция протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

Отметим, что накануне, в пятницу 26 июля, в прокуратуре заявили, что эта акция не согласована с властями, и что в отношении 15 кандидатов идет административное расследование из-за прошлых акций протеста.

Организаторами запланированной акции московская прокуратура называет Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Однако акция проходит неспокойно. Людей банально начали хватать на улице.

К 15-00 стало известно о задержании 264 человек, сообщил в своем телеграм-канале Варламов.

По информации, в некоторых местах люди прорывают оцепление, кто-то из толпы распылил газ, росгвардейцам пришлось надеть противогазы.

В то же время, по данным МВД по Москве, по состоянию на 15:00, задержанных на акции 295.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", — сообщает полиция Москвы.

О 317 задержанных по состоянию на 15:15 сообщил телеграм-канал Медуза.

Добавим, что в списке задержанных есть два кандидата, которых ЦИК отказался регистрировать - Юлия Галямина и Дмитрий Гудков. Кроме того, полиция арестовала главу Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Возле памятника Долгорукому теснят людей. Они разбегаются. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ohFl9SYRyh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

К слову, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Многим независимым оппозиционным кандидатам отказали в регистрации. ЦИК не допустил юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывших депутатов Госдумы Дмитрия и Геннадия Гудковых, бывшего лидера Открытой России Александра Соловьева, экс-председатель Яблока Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Юлию Галямину и Константина Янкаускаса.

На Тверском бульваре становится все больше людей. Они скандируют "это наш город" pic.twitter.com/aRTPzQGfLP — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 липня 2019 р.

Напомним, 24 июля в Москве во время утренней пробежки задержали Алексея Навального. О своем задержании политик сообщил в видео на своей странице в Instagram. В частности, Навальный рассказал, что его задержали силовики, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. В то же время Навальный не смог рассказать, почему его задержали.