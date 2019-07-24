"Сдох бы ты, Вова, Вовка сыкун": в Москве во время утренней пробежки задержали Навального

Навального задержан ОМОН / скриншот

24 июля, в среду, в России отряд московского ОМОНА снова задержал известного оппозиционера Алексея Навального.

О своем задержании политик сообщил в видео на своей странице в Instagram.

В частности, Навальный рассказал, что его задержали силовики, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку.

По информации, на момент публикации видео, он находился в отделе полиции по Даниловскому району Москвы.

Также Навальный не смог рассказать, почему его задержали – причина пока неизвестна.

Кроме того, Навальный, который все время оглядывался во время трансляции видео, поделился со своими читателями в соцсети, что сегодня день рождения его жены Юлии.

К слову, Навальный ранее анонсировал 27 июля массовую акцию протеста у мэрии Москвы 27 июля. Акция протеста он планировал организовать, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Читайте такжеПротесты в России. Полиция задержала Навального: видеоК слову, в комментариях к видео на странице Навального люди высказали свое мнение по поводу случившегося.

"Пиздец конечно, не жизнь, я просто краска", "Чтобы на митинге не было в субботу!!! Вот уроды!!!! Да этот царёк сам не уйдёт!!!!", "Капец, твари... Забирать с пробежки в отделение это страшный грех!", "Вовка сыкун", - пишут люди.

Напомним, ранее Алексей Навальный сказал, что в России все окончательно развалилось.

Также ранее глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "отбивную".