"Плата за Крым": Навальный сказал, что в России все окончательно развалилось

В России все окончательно развалилось, в частности, из-за захвата Крыма, сообщил Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в России президент Владимир Путин занимается всем, чем угодно, кроме своей страны, плата за внешнеполитические авантюры, в частности за захват Крыма, такая — в РФ все развалилось окончательно.

Путин пошел на захват Крыма для того, чтобы укрепить свою власть и принес в жертву интересы огромного количества людей, рассказал политик в интервью Голосу Америки.

По словам собеседника, президент на какой-то срок укрепил свой рейтинг, но Россия заплатила за это довольно высокую цену, заплатила из-за того, что лидер государства вместо внутренней политики начал заниматься внешнеполитическими авантюрами, которые начались в 2014 году и не заканчиваются.

"Итоги пятилетия (после захвата Крыма — Ред.) можно прочитать в отчетах Минэкономразвития России: реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд", — отметил он.

Навальный добавил, что в каждом российском телешоу обсуждают Украину или Америку, а о проблемах РФ не говорят, и российская власть и лично Путин занимаются всем, чем угодно, но не своей страной.

"И плата за это именно такая: у нас здесь просто все разрушилось и развалилось окончательно, но зато значительная часть населения страны дико возбуждена по поводу внешней политики и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", — объяснил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.