"Пукина в отставку": в Москве люди вышли на очередной протест

10 августа, в субботу, в Москве началась очередная акция протеста оппозиции "против ментовского беспредела".

Отметим, это уже третий митинг, и на сей раз его официально разрешили. Правда, позволили его провести на площади Сахарова, подальше от центра российской столицы Москвы.

Добавим, что протесты стартовали из-за отказа ЦИК регистрировать на выборах в Мосгордуму либеральных кандидатов.

В то же время, акции протеста в этот день проходят и в других российских городах, в частности, в Екатеринбурге.

Вышли на улицы и жители Хабаровска.

Вышел на акцию протеста и известный рэпер Фейс.

Пришел на акцию протеста и известный журналист Леонид Парфенов.

К слову, в комментариях в соцсетях одни люди пишут, что вышли на улицы "три калеки", это не митинг, а позор, вторые подбадривают "смельчаков" и мечтают чужими руками свергнуть власть.

"Мы никогда не свергнем Путина и Собянина. В таком случае нужна революция. наше общество слабое и забито. Чтобы совершать революции. так и будем жить пока сам Путин не уйдет", - высказалась Ирина Хаянова.

​"Пукина в отставку", - пишет Евгения Скородед.

Также стало известно, что перед началом митинга силовики ворвались к соратнице Алесея Навального – Любови Соболь, и увезли ее.

В Центр сбора подписей на Рождественском, где находится Любовь Соболь, пришли силовики. Они приказывают людям встать лицом к стене. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/K6IkrcW0zF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 серпня 2019 р.

Напомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек.

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Читайте также"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хитТакже ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.