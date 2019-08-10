Рейтинг Путина навернулся до жалкого минимума

Рейтинг Путина рухнул / Reuters

Рейтинг президента России Владимира Путина падает с бешеной скоростью. Эксперты связывают обвал рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

По информации, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы всего 43%, выяснил фонд Общественное мнение (ФОМ).

Отметим, это самый позорный показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Только в апреле 2001 года рейтинг Путина находился на уровне 42%.

При этом, как показал опрос ФОМ, рейтинги других политиков не изменились - по-прежнему 10% поддержали бы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 11% - лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает bbc.com.

Читайте такжеРейтинг Путина установил антирекордНапомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек.

По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Также ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.